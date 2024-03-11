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Кочетков вошёл в тройку лучших по итогам голосования журналистов по «Колдер Трофи»

Пресс-служба НХЛ провела опрос среди журналистов и авторов, попросив их определить фаворитов в борьбе за приз лучшему новичку сезона – «Колдер Трофи». Итоги этого исследования были приведены на официальном сайте лиги.

Так, наибольшее количество баллов отдали форварду «Чикаго Блэкхоукс» Коннору Бедарду (66), следом за ним расположился Брок Фэйбер (56) из «Миннесоты Уайлд», а замкнул тройку лучших российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков (28).

Примечательно, что российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, идущий в гонке снайперов среди новичков НХЛ на третьей позиции, уступая лишь Бедарду и Фэйберу, получил в голосовании лишь два балла, финишировав третьим с конца.

Лишь один балл в голосовании у ещё одного российского представителя – защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова.

Результаты голосования журналистов:

Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс») – 66 голосов. Брок Фэйбер («Миннесота Уайлд») – 56. Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз») – 28. Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз») – 23. Марко Росси («Миннесота Уайлд») – 19. Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз») – 9. Коннор Зари («Калгари Флэймз») – 4. Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс») – 2. Джозеф Уолл («Торонто Мэйпл Лифс») – 1. Уилл Кайлли («Нью-Йорк Рейнджерс») – 1. Павел Минтюков («Анахайм Дакс») – 1.