Грубая ошибка Кочеткова на выходе из ворот привела к голу в ворота «Каролины»

24-летний российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков грубо ошибся на выходе из ворот в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:5), что привело к четвёртой пропущенной шайбе его команды.

Эпизод произошёл в конце третьего периода, Кочетков выбросился далеко из ворот в попытке выбить клюшкой шайбу у своего соотечественника из «Виннипега» Владислава Наместникова, направлявшегося к воротам наравне с защитником «Харрикейнз» Джейлен Чатфилд. Попытка Кочеткова не увенчалась успехом – он выбил шайбу точно на клюшку Шона Монахана, набегавшего вторым темпом. Он без труда обыграл российского голкипера и отправил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, ранее Кочетков был признан лучшим новичком февраля в НХЛ. В нынешнем сезоне на его счету 31 матч, в которых он отразил 91,1% бросков, пропуская в среднем 2,35 шайбы за игру.