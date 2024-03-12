Овечкин не смог продлить свою пятиматчевую очковую серию

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:0).

Российский капитан гостей Александр Овечкин закончил матч с показателем полезности «-1», нанеся два броска по воротам соперника и совершив два хита.

Таким образом, Овечкин не смог продлить свою результативную серию, которая до этого составляла пять матчей кряду.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 38-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 матчах.

«Кэпиталз» остались с 69 очками и занимают пятое место в Столичном дивизионе, сохраняя шансы на попадание в плей-офф. В ближайшей игре «Вашингтон» 14 марта сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».