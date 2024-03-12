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Овечкин не смог продлить свою пятиматчевую очковую серию

Овечкин не смог продлить свою пятиматчевую очковую серию
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В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:0).

Российский капитан гостей Александр Овечкин закончил матч с показателем полезности «-1», нанеся два броска по воротам соперника и совершив два хита.

Таким образом, Овечкин не смог продлить свою результативную серию, которая до этого составляла пять матчей кряду.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 38-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 матчах.

«Кэпиталз» остались с 69 очками и занимают пятое место в Столичном дивизионе, сохраняя шансы на попадание в плей-офф. В ближайшей игре «Вашингтон» 14 марта сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пионк (Эпплтон, Лаури) – 10:05     2:0 Иафалло (Моррисси, Демело) – 28:16     3:0 Коннор (Шайфли, Элерс) – 50:00    
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