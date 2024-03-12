Форвард «Рейнджерс» получил матч-штраф и поиздевался над желавшим драться с ним соперником

Этой ночью прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Матч также запомнился очередным эпизодом в исполнении 21-летнего тафгая «копов» Мэтта Ремпе, для которого эта игра стала десятой в карьере в НХЛ. За пол минуты до конца второго периода скандальный форвард ударил локтем в голову защитника гостей Йонаса Зигенталера, за что получил от судей матч-штраф. При этом, отправляясь в раздевалку, Ремпе издевательски помахал рукой желавшему вступить с ним в кулачный поединок Кёртису Макдермиду.

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Примечательно, что Ремпе получил удаление до конца игры в своём втором матче с «Нью-Джерси» подряд. В предыдущей игре с «дьяволами» канадец был удалён безвозвратно уже на 13-й секунде встречи после грязного хита на Натане Бастиане.

Напомним, за свои первые 10 матчей в лиге Ремпе успел травмировать уже нескольких соперников, провести несколько драк и схватить не один матч-штраф.