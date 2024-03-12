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Форвард «Рейнджерс» получил матч-штраф и поиздевался над желавшим драться с ним соперником

Форвард «Рейнджерс» получил матч-штраф и поиздевался над желавшим драться с ним соперником
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Этой ночью прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Матч также запомнился очередным эпизодом в исполнении 21-летнего тафгая «копов» Мэтта Ремпе, для которого эта игра стала десятой в карьере в НХЛ. За пол минуты до конца второго периода скандальный форвард ударил локтем в голову защитника гостей Йонаса Зигенталера, за что получил от судей матч-штраф. При этом, отправляясь в раздевалку, Ремпе издевательски помахал рукой желавшему вступить с ним в кулачный поединок Кёртису Макдермиду.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

ВИДЕО

Примечательно, что Ремпе получил удаление до конца игры в своём втором матче с «Нью-Джерси» подряд. В предыдущей игре с «дьяволами» канадец был удалён безвозвратно уже на 13-й секунде встречи после грязного хита на Натане Бастиане.

Напомним, за свои первые 10 матчей в лиге Ремпе успел травмировать уже нескольких соперников, провести несколько драк и схватить не один матч-штраф.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Крайдер) – 32:25     2:0 Густафссон (Джонс, Веси) – 39:08     2:1 Немец (Хьюз, Хишир) – 57:26     3:1 Трочек – 58:47    
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Форвард «Рейнджерс» был удалён до конца матча, успев сыграть всего 13 секунд
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