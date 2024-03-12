Все результаты игрового дня НХЛ 12 марта
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Сегодня, 12 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Крайдер) – 32:25 2:0 Густафссон (Джонс, Веси) – 39:08 2:1 Немец (Хьюз, Хишир) – 57:26 3:1 Трочек (Веси) – 58:47
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Капанен (Крюг, Саад) – 10:13 0:2 Томас (Бучневич, Фолк) – 17:59 (pp) 0:3 Хейз (Капанен, Кессел) – 24:31 0:4 Саад (Хейз, Капанен) – 35:25 1:4 Пастрняк (Шаттенкирк, Заха) – 41:48 1:5 Торопченко (Парэйко, Ледди) – 51:27
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пионк (Эпплтон, Лаури) – 10:05 2:0 Иафалло (Моррисси, Демело) – 28:16 3:0 Коннор (Шайфли, Элерс) – 50:00
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кемпе (Спенс, Лаферрье) – 27:14 2:0 Дано (Мур, Даути) – 46:07 3:0 Мур – 57:38
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 92 очками после 65 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 91 очко за 66 матчей.
Комментарии
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