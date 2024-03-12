Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 12 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 12 марта
Комментарии

Сегодня, 12 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Крайдер) – 32:25     2:0 Густафссон (Джонс, Веси) – 39:08     2:1 Немец (Хьюз, Хишир) – 57:26     3:1 Трочек (Веси) – 58:47    
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Капанен (Крюг, Саад) – 10:13     0:2 Томас (Бучневич, Фолк) – 17:59 (pp)     0:3 Хейз (Капанен, Кессел) – 24:31     0:4 Саад (Хейз, Капанен) – 35:25     1:4 Пастрняк (Шаттенкирк, Заха) – 41:48     1:5 Торопченко (Парэйко, Ледди) – 51:27    
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пионк (Эпплтон, Лаури) – 10:05     2:0 Иафалло (Моррисси, Демело) – 28:16     3:0 Коннор (Шайфли, Элерс) – 50:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кемпе (Спенс, Лаферрье) – 27:14     2:0 Дано (Мур, Даути) – 46:07     3:0 Мур – 57:38    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 92 очками после 65 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 91 очко за 66 матчей.

Материалы по теме
Тарасенко и Кузнецов вытащат свои команды? Кто выглядит фаворитом НХЛ после дедлайна
Тарасенко и Кузнецов вытащат свои команды? Кто выглядит фаворитом НХЛ после дедлайна
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android