22 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0).

В составе победителей шайбами отметились Адриан Кемпе, Филлип Дано и Тревор Мур.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отметился в этой встрече 22 сейвами.

«Лос-Анджелес» набрал 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче «Кингз» 14 марта сыграют в гостях с «Сент-Луис Блюз».

«Островитяне» не смогли продлить шестиматчевую победную серию, остались с 72 очками и идут четвёртыми в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф. В ближайшей игре 15 марта «Айлендерс» будут гостить у «Баффало Сэйбрз».