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22 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в Лос-Анджелесе

22 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в Лос-Анджелесе
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В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0).

В составе победителей шайбами отметились Адриан Кемпе, Филлип Дано и Тревор Мур.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отметился в этой встрече 22 сейвами.

«Лос-Анджелес» набрал 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче «Кингз» 14 марта сыграют в гостях с «Сент-Луис Блюз».

«Островитяне» не смогли продлить шестиматчевую победную серию, остались с 72 очками и идут четвёртыми в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф. В ближайшей игре 15 марта «Айлендерс» будут гостить у «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кемпе (Спенс, Лаферрье) – 27:14     2:0 Дано (Мур, Даути) – 46:07     3:0 Мур – 57:38    
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