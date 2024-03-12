Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 12 марта

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Сегодня, 12 марта, в КХЛ состоится единственная встреча игрового дня в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024. В Минске пройдёт шестой матч серии первого раунда плей-офф между местным «Динамо» и московскими одноклубниками. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

В пятом матче серии московскому «Динамо» не удалось завершить противостояние в свою пользу. Ведя по ходу матча со счётом 1:0, бело-голубые упустили преимущество и проиграли матч во втором овертайме. Отметим, что прошлый матч московские динамовцы играли без лучшего бомбардира Никиты Гусева. Участие форварда в шестом матче серии находится под вопросом.

В случае необходимости седьмой матч серии пройдёт в Москве 14 марта.

Напомним, ранее КХЛ на официальном сайте лиги представила расписание следующего этапа соревнований при различных сценариях.