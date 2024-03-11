Расписание второго раунда плей-офф КХЛ при всех раскладах турнирной сетки Кубка Гагарина

После победы магнитогорского «Металлурга» в серии над хабаровским «Амуром» (4-2) определились семь из восьми участников четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024. Остался неизвестен лишь один участник, который определяется на Западе в паре московского и минского «Динамо» (3-2).

Пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги представила расписание следующего этапа соревнований при различных сценариях.

При победе «Динамо» Мск в серии:

Группа А – серии стартуют 16 марта

«Динамо» Москва (1) – «Трактор» (6)

«Авангард» (2) – «Локомотив» (3)

Группа Б – серии стартуют 17 марта

«Металлург» (1) – «Спартак» (4)

СКА (2) – «Автомобилист» (5)

При победе «Динамо» Мн в серии:

Группа А – серии стартуют 16 марта

СКА (2) – «Трактор» (6)

«Авангард» (2) – «Спартак» (4)

Группа Б – серии стартуют 17 марта

«Металлург» (1) – «Динамо» Мн (8)

«Локомотив»(3) – «Автомобилист» (5)