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Расписание второго раунда плей-офф КХЛ при всех раскладах турнирной сетки Кубка Гагарина

Расписание второго раунда плей-офф КХЛ при всех раскладах турнирной сетки Кубка Гагарина
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После победы магнитогорского «Металлурга» в серии над хабаровским «Амуром» (4-2) определились семь из восьми участников четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024. Остался неизвестен лишь один участник, который определяется на Западе в паре московского и минского «Динамо» (3-2).

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.

Пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги представила расписание следующего этапа соревнований при различных сценариях.

При победе «Динамо» Мск в серии:

Группа А – серии стартуют 16 марта

«Динамо» Москва (1) – «Трактор» (6)
«Авангард» (2) – «Локомотив» (3)

Группа Б – серии стартуют 17 марта

«Металлург» (1) – «Спартак» (4)
СКА (2) – «Автомобилист» (5)

При победе «Динамо» Мн в серии:

Группа А – серии стартуют 16 марта

СКА (2) – «Трактор» (6)
«Авангард» (2) – «Спартак» (4)

Группа Б – серии стартуют 17 марта

«Металлург» (1) – «Динамо» Мн (8)
«Локомотив»(3) – «Автомобилист» (5)

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