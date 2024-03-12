В Минспорта Татарстана ответили на вопрос о будущем Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов ответил на вопрос о будущем главного тренера Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе».

«Хочу ли я, чтобы Зинэтула Билялетдинов (главный тренер «Ак Барса». – Прим. «Чемпионата») продолжил работу в клубе? Это не моя компетенция, должны быть переговоры у руководства клуба с Зинэтулой Хайдаровичем. Это легендарный и великий тренер. То, что он сделал для истории хоккея и для истории татарстанского хоккея, то, что он сделал в прошлом сезоне, — конечно, никакое поражение, тем более от достойного соперника, не поколеблет его уровень. Всё бывает, ему как опытному человеку нужно будет принять внутреннее решение. Я думаю, это какая-то переговорная позиция. Решение придёт, его озвучит руководство клуба», — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.