Вячеслав Быков рассказал, сможет ли «Трактор» побороться за Кубок Гагарина в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил выход «Трактора» во второй раунд плей-офф КХЛ. Челябинский клуб в первом раунде оказался сильнее «Салавата Юлаева» в шести матчах. Челябинцы по итогам регулярного чемпионата заняли шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Рад за челябинцев! Хочу пожелать удачи, реализации своего потенциала и амбиций команды. Сможет ли «Трактор» побороться за Кубок Гагарина в этом сезоне? Все команды нацелены на Кубок, и «Трактор» не исключение. Все команды ставят эту цель. Надо верить, идти к этой цели через серьёзную работу.

Как мне игра Максима Шабанова, который в этом сезоне побил рекорды результативности клуба в КХЛ? Очень рад за него. Молодец, старается реализовать свой потенциал и помогает этим самым добиваться результата команде. Но также важно оценить положительно его партнёров, которые ему помогают в этом», — цитирует Быкова «РБ Спорт».

Следующий соперник «Трактора» по второму раунду плей-офф определится после завершения последней серии первого раунда Кубка Гагарина. Потенциальными соперниками челябинцев могут стать московское «Динамо» или СКА.