Неистовый вратарь-лидер, важные драки, Команда. «Трактор» идёт дальше в плей-офф КХЛ

Cамой горячей серии первого раунда всё-таки не суждено было перейти в седьмую игру. «Трактор» в шестом матче на своей площадке отыгрался с 0:2 и отправил уфимскую команду в отпуск. Соперник челябинцев во втором раунде ещё не известен, но стать им может московское «Динамо» или СКА.

Раздевалка «Трактора» после прохождения первого раунда плей-офф Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Чтобы проследить динамику улучшения игры «Трактора», нужно вернуться в регулярный чемпионат и посмотреть, как там шли дела у челябинцев. Начало чемпионата выдалось у подопечных Анвара Гатиятулина кошмарным, из-за чего главный тренер команды лишился своего поста. Ставка на тренера, который в недавнем прошлом дважды выводил «Трактор» в финал Восточной конференции, не сыграла. Далее команду принял Алексей Заварухин и, казалось, наладил все необходимые механизмы. Челябинцы уверенно закрепились в восьмёрке, стали менее зажатыми, показывали довольно симпатичную игру.

Но под конец регулярки — во время неудачного турне по Дальнему Востоку — поползли слухи, что Заварухин потерял контроль над командой, а также о том, что способствуют этому со стороны. Конечно, команда выиграла три оставшихся матча в конце чемпионата, но послевкусие выезда намекало на то, что у команды не всё хорошо. Тем более когда в соперники попадается команда, которую многие называют одним из главных фаворитов предстоящего розыгрыша.

Давайте посмотрим, какие факторы стали определяющими в серии с «Салаватом Юлаевом» и благодаря чему «Трактор» склонил чашу весов на свою сторону.

Вдохновенная игра вратаря Фукале

Без сомнений, Зак Фукале – главная звезда этой серии. Голкипер челябинцев хорошо провёл и регулярный чемпионат, но Александру Самонову, который, по субъективному мнению, стал лучшим вратарём регулярки, до начала серии уступал. Однако в плей-офф всё было расставлено по местам — начиная с первого матча. Фукале неизменно подтаскивал команду в самые сложные моменты, когда преимуществом начинал владеть «Салават» и не давал уфимцам переломить ход матча или упрочить преимущество. Особенно это было видно в первой, пятой и шестой играх. В первой и пятой Фукале при равном счёте в третьем периоде около 15 минут удерживал счёт неизменным, а челябинцы забивали в концовке, добиваясь победы. А в шестой он не дал «Салавату» упрочить преимущество во втором отрезке, когда уфимцы просидели весь период на воротах «Трактора».

Зак Фукале Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Помимо того, что Фукале стал главным на льду, он стал главным и в раздевалке. Видео оттуда, где вратарь сначала произносит вдохновляющую речь частично на ломаном русском языке, а потом разрывает футболку на манекене, пробуждая в партнёрах огонь борьбы и сплочения, является очень показательным моментом.

Права на видео принадлежат ХК «Трактор». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале клуба.

Потрясающая реализация

Если взять сухие цифры, то можно увидеть, что «Трактор» за шесть матчей нанёс по воротам соперника 150 бросков, 15 из которых закончились взятием ворот. То есть каждый 10-й бросок достигал цели. Смотрится впечатляюще, особенно на фоне 14 голов «Салавата» при 229 бросках.

Если же отойти от цифр и заглянуть в самую суть игр, то можно увидеть любопытную картину, как «Трактор» то и дело забрасывает шайбу именно тогда, когда это жизненно необходимо. Это и шайба Дронова в первой игре, когда команды уже начали готовиться к овертайму. Это и шайба Шабанова в пятой игре, когда «Салават» был максимально близок к победе, но пропущенный гол морально прибил Уфу.

Драки во втором матче поменяли ход серии

Когда во втором матче при счёте 1:3 «Трактор» устроил несколько драк, казалось, что челябинцы занимаются чем-то не тем. За 10 минут до конца команда уступает две шайбы, что не выглядит уж совсем безнадёжным исходом, обычно такие драки характерны для ситуации, когда и времени до сирены меньше, и счёт более крупный.

Но эти схватки привели к самым благоприятным последствиям. Во-первых, они взбодрили челябинцев, которые ещё больше сплотились. Во-вторых, это отвлекло «Салават» от самой игры и заставило концентрироваться на вещах, далёких от хоккея. Слова Евгения Тимкина как подтверждение: «Наших пацанов обидели, и я был обязан своими действиями показать, что мы тоже не пальцем деланные».

Заварухин переиграл Козлова

Перед началом серии казалось, что тренерский опыт является фактором, который находится на стороне «Салавата». Да, за плечами Козлова было только два плей-офф в роли главного тренера, но серия с «Адмиралом» в прошлом году должна была многому научить.

Однако Алексей Заварухин подготовил команду таким образом, что если посмотреть на все матчи серии, то можно увидеть, как команда задавала тон противостоянию. Вся серия шла по плану «Трактора», из рук она могла быть выпущена лишь однажды, когда Виталий Кравцов получил пятиминутный штраф в конце четвёртой игры, после чего «Салават Юлаев» забрал встречу.

Также была налажена игра всех звеньев, где каждый знал, какую работу ему необходимо выполнить. Из-за этого в том числе сложно выделить кого-то из полевых игроков «Трактора». И всё это на фоне уфимской команды, где только одно звено сыграло на своём уровне.

Алексей Заварухин с тренерским штабом Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

И главным достижением Заварухина (и его тренерского штаба) является тот факт, что команда всю серию представляла собой единый кулак, объединённый общей командной целью. Выражалось это и в поведении на льду, и в работе на тренерском мостике во время матча. Отличительными моментами можно назвать и поведение Фукале в раздевалке, о чём было сказано выше, и то, как Антон Бурдасов на правах лидера постоянно подсказывал партнёрам, а те с упоением его слушали.