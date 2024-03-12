Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина — 2024

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После победы московского «Динамо» в шестом матче серии с минскими одноклубниками определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ.

С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Таким образом, пары второго раунда плей-офф выглядят следующим образом:

Группа А – серии стартуют 16 марта

«Динамо» Москва (1) – «Трактор» (6)

«Авангард» (2) – «Локомотив» (3)

Группа Б – серии стартуют 17 марта

«Металлург» (1) – «Спартак» (4)

СКА (2) – «Автомобилист» (5)

Напомним, действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА проиграл в первом раунде плей-офф ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей. В этом сезоне в КХЛ будет новый чемпион.