Кто на кого выходит в 1/4 финала Кубка Гагарина? Сетка перекрёстного плей-офф КХЛ. LIVE

В КХЛ в самом разгаре плей-офф, команды на Востоке и Западе лиги бьются за выход в четвертьфинал, где прекратится разделение на конференции и начнётся перекрёст. В режиме онлайн отслеживаем, кто на кого выходит во втором раунде Кубка Гагарина и какие группы команд образуют полуфинальные пары.

Напоминаем, как выглядит сетка плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне. А1 – это лучшая по посеву команда Запада. Б4 – худшая по посеву команда Востока.

Четвертьфинал

А1 – Б4 (С1)

А2 – Б3 (С2)

Б1 – А4 (С3)

Б2 – А3 (С4)

Полуфиналы

С1 – С4

С2 – С3

Пары четвертьфиналов на данный момент

«Динамо» М — «Трактор»

СКА – «Автомобилист»

«Металлург» — «Спартак»

«Авангард» — «Локомотив»