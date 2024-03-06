Кто на кого выходит в 1/4 финала Кубка Гагарина? Сетка перекрёстного плей-офф КХЛ. LIVE

В КХЛ в самом разгаре плей-офф, команды на Востоке и Западе лиги бьются за выход в четвертьфинал, где прекратится разделение на конференции и начнётся перекрёст. В режиме онлайн отслеживаем, кто на кого выходит во втором раунде Кубка Гагарина и какие группы команд образуют полуфинальные пары.
Напоминаем, как выглядит сетка плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне. А1 – это лучшая по посеву команда Запада. Б4 – худшая по посеву команда Востока.
Четвертьфинал
А1 – Б4 (С1)
А2 – Б3 (С2)
Б1 – А4 (С3)
Б2 – А3 (С4)
Полуфиналы
С1 – С4
С2 – С3
Пары четвертьфиналов на данный момент
«Динамо» М — «Трактор»
СКА – «Автомобилист»
«Металлург» — «Спартак»
«Авангард» — «Локомотив»