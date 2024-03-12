Бедард высказался о неудавшемся хет-трике в матче с «Аризоной»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард прокомментировал матч с «Аризоной Койотс», в котором он был близок к хет-трику, но не смог реализовать момент.

«Да, если бы я действовал чуть лучше, я бы забил. Но, к сожалению, шайба сошла. Конечно, ты всегда хочешь забивать, хоть и не думаешь об этом в процессе игры. Как атакующий игрок я хочу реализовывать моменты. Думаю, что у меня были игры и получше, в которых тоже не получалось. Хотя, конечно, приятно сделать дубль сегодня», — приводит слова Бедарда журнал Laughs.

Прошлым вечером «Чикаго» на домашней арене принимал «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхоукс» одержали победу со счётом 7:4. Бедард отметился не только двумя голами, но и результативной передачей.

Сейчас его команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Койотс» находятся там же на 13-й строчке.