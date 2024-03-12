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Бедард высказался о неудавшемся хет-трике в матче с «Аризоной»

Бедард высказался о неудавшемся хет-трике в матче с «Аризоной»
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард прокомментировал матч с «Аризоной Койотс», в котором он был близок к хет-трику, но не смог реализовать момент.

«Да, если бы я действовал чуть лучше, я бы забил. Но, к сожалению, шайба сошла. Конечно, ты всегда хочешь забивать, хоть и не думаешь об этом в процессе игры. Как атакующий игрок я хочу реализовывать моменты. Думаю, что у меня были игры и получше, в которых тоже не получалось. Хотя, конечно, приятно сделать дубль сегодня», — приводит слова Бедарда журнал Laughs.

Прошлым вечером «Чикаго» на домашней арене принимал «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхоукс» одержали победу со счётом 7:4. Бедард отметился не только двумя голами, но и результативной передачей.

Сейчас его команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Койотс» находятся там же на 13-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 06:09     0:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 20:11     1:2 Бедард (Донато, Джонсон) – 25:28     2:2 Блэквелл (Андерсон, Власик) – 26:57     3:2 Бедард (Курашев, Джонс) – 30:05 (pp)     3:3 Гюнтер – 33:57     4:3 Джонсон (Бедард, Джонс) – 37:50 (pp)     5:3 Блэквелл (Джонс, Дикинсон) – 40:33     5:4 Шмальц – 46:51     6:4 Донато – 48:00     7:4 Блэквелл (Джонс) – 57:24    
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