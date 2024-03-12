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Кудашов — о минском «Динамо»: может, кого-то они и удивили, но точно не меня и команду

Кудашов — о минском «Динамо»: может, кого-то они и удивили, но точно не меня и команду
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре соперников из Минска в первом раунде Кубка Гагарина.

«Соперник ничем не удивил. Может быть, кого-то и удивил, но точно что не меня и не мою команду. Мы увидели то, к чему готовились. Не буду повторяться, потому что в прошлом ответе уже всё сказал. Это очень сильная команда. За счёт чего победили? Самоотверженность. Самоотдача. Самопожертвование. Организованность игры. Вот это основные моменты. И преимущество своего поля. Первые игры, которые смогли выиграть, нам дали перевес», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» сегодня вечером обыграло одноимённую команду из Минска 3:1 и вышло во второй раунд Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2. Соперником во втором раунде для команды Кудашова станет челябинский «Трактор».

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