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«Рейнджерс» минимально переиграли «Каролину» в гостевом матче

«Рейнджерс» минимально переиграли «Каролину» в гостевом матче
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Крайдер, Линдгрен) – 19:52    

В составе победителей голом отметился американский защитник Адам Фокс с передач Криса Крайдера и Райана Линдгрена.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 28 сейвов, голкипер «Каролины» Пётр Кочетков — 23.

«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 84 очка в 65 матчах. «Рейнджерс» занимают третье место на Востоке, набрав 90 очков в 65 встречах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Флоридой», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Тампой».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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