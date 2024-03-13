Дубль и результативный пас Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной»
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В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Капризов (Фэйбер, Меррилл) – 06:29 1:1 Бьюгстад (Карконе, Кесселринг) – 28:08 2:1 Хартман (Капризов, Годро) – 38:14 (pp) 3:1 Капризов (Миддлтон) – 57:28 4:1 Фолиньо – 57:55
На седьмой минуте первого периода первую шайбу в матче забросил российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На 29-й минуте игры «Аризона» отыгралась. На 39-й минуте хоккеисты «Уайлд» реализовали большинство и снова вышли вперёд, при этом Капризов отметился результативной передачей. На 58-й минуте хозяева забросили две шайбы в пустые ворота, автором первой из них вновь стал российский форвард, оформивший дубль.
Эта победа стала для «Уайлд» второй подряд. «Койотс» потерпели второе поражение кряду.
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