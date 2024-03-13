Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Аризона Койотс 4:1, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 13 марта

Дубль и результативный пас Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Капризов (Фэйбер, Меррилл) – 06:29     1:1 Бьюгстад (Карконе, Кесселринг) – 28:08     2:1 Хартман (Капризов, Годро) – 38:14 (pp)     3:1 Капризов (Миддлтон) – 57:28     4:1 Фолиньо – 57:55    

На седьмой минуте первого периода первую шайбу в матче забросил российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На 29-й минуте игры «Аризона» отыгралась. На 39-й минуте хоккеисты «Уайлд» реализовали большинство и снова вышли вперёд, при этом Капризов отметился результативной передачей. На 58-й минуте хозяева забросили две шайбы в пустые ворота, автором первой из них вновь стал российский форвард, оформивший дубль.

Эта победа стала для «Уайлд» второй подряд. «Койотс» потерпели второе поражение кряду.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android