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Форвард «Калгари» Кузьменко пропустил игру с «Колорадо» из-за повреждения

Форвард «Калгари» Кузьменко пропустил игру с «Колорадо» из-за повреждения
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В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари был сыгран матч регулярного чемпионата НХЛ между местным «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

Эту встречу пропускал российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко из-за повреждения верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, форвард перешёл по ходу сезона из «Ванкувер Кэнакс». За «Флэймз» Кузьменко сыграл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности восемь очков.

«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд и удерживает за собой четвёртое место в Западной конференции. Хоккеисты «Калгари» потерпели третье поражение кряду.

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