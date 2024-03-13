Гол и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Калгари»

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари был сыгран матч регулярного чемпионата НХЛ между местным «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

Три результативных балла набрал российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, на счету которого заброшенная шайба и две результативных передачи. В составе «Флэймс» заброшенной шайбой отметился российский защитник Даниил Мироманов.

«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд и удерживает за собой четвёртое место в Западной конференции. Хоккеисты «Калгари» потерпели третье поражение кряду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.