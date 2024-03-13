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Калгари Флэймз — Колорадо Эвеланш 2:6, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 13 марта

Гол и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Калгари»
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В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари был сыгран матч регулярного чемпионата НХЛ между местным «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Ничушкин, Маккиннон) – 02:05 (pp)     1:1 Мироманов (Кадри, Поспишил) – 03:24     2:1 Дьюр (Юбердо, Пахал) – 06:46     2:2 Мэнсон (Уокер, Кольяно) – 24:52     2:3 Маккиннон (Ничушкин, Рантанен) – 25:50     2:4 Ничушкин (Рантанен, Тэйвз) – 27:53     2:5 Миттельштадт (Дьюхейм, Тэйвз) – 34:10     2:6 Рантанен (Макар) – 39:14    

Три результативных балла набрал российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, на счету которого заброшенная шайба и две результативных передачи. В составе «Флэймс» заброшенной шайбой отметился российский защитник Даниил Мироманов.

«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд и удерживает за собой четвёртое место в Западной конференции. Хоккеисты «Калгари» потерпели третье поражение кряду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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