Гол и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Калгари»
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В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари был сыгран матч регулярного чемпионата НХЛ между местным «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 6:2 одержали гости.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Ничушкин, Маккиннон) – 02:05 (pp) 1:1 Мироманов (Кадри, Поспишил) – 03:24 2:1 Дьюр (Юбердо, Пахал) – 06:46 2:2 Мэнсон (Уокер, Кольяно) – 24:52 2:3 Маккиннон (Ничушкин, Рантанен) – 25:50 2:4 Ничушкин (Рантанен, Тэйвз) – 27:53 2:5 Миттельштадт (Дьюхейм, Тэйвз) – 34:10 2:6 Рантанен (Макар) – 39:14
Три результативных балла набрал российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, на счету которого заброшенная шайба и две результативных передачи. В составе «Флэймс» заброшенной шайбой отметился российский защитник Даниил Мироманов.
«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд и удерживает за собой четвёртое место в Западной конференции. Хоккеисты «Калгари» потерпели третье поражение кряду.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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