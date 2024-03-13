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Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ до шести очков

Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ до шести очков
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В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари был сыгран матч регулярного чемпионата НХЛ между местным «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

Форвард «лавин» Натан Маккиннон в этой игре отметился одним голом и одной результативной передачей. Таким образом, на счету канадского нападающего стало 113 (41+72) очков после 66 сыгранных встреч. В списке лучших бомбардиров Маккиннон опережает нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова на шесть очков. У российского форварда 107 (38+69) очков за 64 матча.

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

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