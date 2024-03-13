Календарь второго раунда Кубка Гагарина — 2024

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Определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции.

Во втором раунде плей-офф КХЛ в один день будет сыграно по два матча. Две серии стартуют 16 марта и ещё две начнутся 17 марта.

Матчи серии «Динамо» Москва (1) – «Трактор» (6) и «Авангард» (2) – «Локомотив» (3) пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26 и 28 марта.

Матчи серии «Металлург» (1) – «Спартак» (4) и СКА (2) – «Автомобилист» (5) пройдут 17, 19, 21, 23 и, если понадобится, 25, 27 и 29 марта.

Напомним, действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА проиграл в первом раунде плей-офф ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей. В этом сезоне в КХЛ будет новый чемпион.