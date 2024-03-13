Аликин, Пресс, Буше и Набоков — лучшие игроки первого раунда Кубка Гагарина

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги представила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина — 2024.

Лучшим вратарём признан Евгений Аликин («Автомобилист»), одержавший четыре победы в пяти матчах. По воротам Аликина было нанесено 127 бросков (25,4 в среднем за игру), из которых он отразил 96,06%.

Лучшим защитником признан Робин Пресс («Металлург»), набравший 7 (2+5) очков в шести матчах с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Рид Буше («Авангард»), забросивший семь шайб в пяти матчах раунда. Две из семи шайб стали победными для омичей, в третьей игре серии с «Ладой» Буше сделал хет-трик.

Лучшим новичком признан вратарь Илья Набоков («Металлург»), одержавший четыре победы в шести матчах раунда. По воротам Набокова было нанесено 183 броска (30,5 в среднем за игру), из которых он отразил 92,9%.

Напомним, ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Московское «Динамо» сыграет с «Трактором», «Авангард» — с «Локомотивом», «Металлург» – со «Спартаком», СКА — с «Автомобилистом».