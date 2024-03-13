Быков: Жамнов поднял спартаковский дух и ввёл его снова в моду

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил работу главного тренера Алексея Жамнова в «Спартаке». Специалист возглавил клуб перед началом сезона. Красно-белые демонстрируют яркий атакующий хоккей и в первом раунде плей-офф оказались сильнее «Северстали» в пяти матчах.

«Радует то, что в тренерском цехе появился ещё один специалист высокого уровня. Он даёт возможность создавать конкуренцию среди других команд, радовать зрителей, поднимать спартаковский дух и вводить его снова в моду.

Тем более Алексей Жамнов сам был очень классным и выдающимся хоккеистом, центральным нападающим с большим творческим потенциалом. Поэтому и хоккей «Спартака» сейчас очень интересный, который не оставляет равнодушным экспертов и болельщиков», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

Соперником «Спартака» по второму раунду плей-офф является «Металлург». Серия второго раунда Кубка Гагарина начнётся матчем в Магнитогорске 17 марта.