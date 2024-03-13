«Он продолжает доказывать, что люди неправы». Оши — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Это действительно потрясающе, и, когда вы каждый день находитесь рядом с ним, вам нужно время, чтобы осознать, насколько он особенный игрок и насколько он хорош в забивании голов. Ты просто говоришь: «Ови вчера вечером забил ещё два гола», но в Национальной хоккейной лиге трудно забивать голы, и это особое умение. И он очень скромен в этом и иногда празднует даже сильнее, когда забивают другие ребята.

Я думаю, что он побьёт рекорд, ведь он слишком хорош в забивании голов. Надеемся, что его тело выдержит. Даже в этом году у него нетипичный сезон, и всё же за последние полтора месяца он забил кучу голов. Все всегда говорят, что он собирается притормозить и не добьётся успеха, но он, кажется, продолжает доказывать, что люди неправы», — цитирует Оши пресс-служба клуба.

До рекорда Гретцки Овечкину осталось забросить 54 шайбы. Сейчас на счету россиянина 840 голов в карьере НХЛ.