«Мы звонили Макдэвиду». «Вашингтону» больше не важен рекорд Овечкина?

Дедлайн — время, когда становится понятно, какие цели у клуба, чем он вообще является и к чему стремится. Чаще всего это касается текущего сезона. Но иногда дедлайн показывает намерения, политику и концепцию развития команды на ближайшие годы.

Пожалуй, нынешний крайний срок обменов пролил именно такой свет на то, что ждёт «Вашингтон». Не только в нынешнем сезоне, но и в последующих.

«Столичные» совершили ряд сделок, и лишь в одной из них приобрели игрока. Хотя даже этот ход тяжело назвать «приобретением». Зато легко можно назвать заявлением некоторой концепции развития клуба.

Что же показал нынешний дедлайн для «Вашингтона»?

Кто пришёл и ушёл?

Естественно, сначала укажем все сделки клуба в дедлайн.

Пришли Откуда Цена н. Мэттью Филлипс «Питтсбург» бесплатно (взят с драфта отказов)

Ушли Куда Получили н. Энтони Манта (+50% кэпхита до конца сезона-2023/2024) «Вегас» выбор во втором раунде драфта-2024, выбор в четвёртом раунде драфта-2026 з. Джоэль Эдмундсон (+50% кэпхита до конца сезона-2023/2024) «Торонто» выбор в третьем раунде драфта-2024, выбор в пятом раунде драфта-2025 н. Евгений Кузнецов (+50% кэпхита до конца сезона-2024/2025) «Каролина» выбор в третьем раунде драфта-2025

Что ж, о приобретениях сказать особо нечего. В феврале «столичные» выставили Филлипса на драфт отказов, откуда его подобрал «Питтсбург». Теперь вернули. Появляется ощущение, будто в «Вашингтоне» не совсем понимали, что делать в дедлайн и какой стратегии придерживаться, поэтому сослали игрока, а потом, когда появились пробелы в составе, судорожно вернули. А это, между прочим, парень крайне перспективный. В прошлом сезоне Мэттью стал одним из лучших снайперов АХЛ и лучшим по очкам в клубе — фарме «Калгари».

В общем, автор материала рад, что Филлипс вернулся в «Вашингтон». Теперь нападающий должен получить свои шансы. Удовлетворительная сделка.

Куда интереснее разобраться с тем, кого «Кэпиталз» отпустили. И тут уже не всё так однозначно.

Том Уилсон, Энтони Манта и Евгений Кузнецов Фото: Abbie Parr/AP/ТАСС

Уход Энтони Манты — это сильное ослабление нынешней команды. 29-летний канадец на момент обмена был вторым снайпером и четвёртым бомбардиром «Вашингтона» в текущем сезоне.

Но, несмотря на ослабление состава, сделка по Манте идёт скорее в плюс клубу. Контракт канадца рассчитан до конца сезона-2023/2024. Поэтому «столичные» рисковали потерять такой потенциально прибыльный актив забесплатно. Ну или выписать ещё одному игроку 30+ (уже в сентябре ему исполнится 30) приличный контракт. Иначе просто не вышло бы. Так что получить за него сразу два пика — это победа. Со своими оговорками, но всё же.

С Эдмундсоном похожая ситуация. В июне ему стукнет уже 31, контракт рассчитан до конца текущего сезона, а история травм впечатляет. Никакой перспективы, но немало угроз. Так что «Вашингтон» извлёк приличную выгоду из обмена защитника с богатыми опытом.

И, конечно, главная сделка. Обмен Кузнецова. Можно многое сказать об этом обмене, но Евгению был нужен новый клуб. А «Кэпиталз» нуждались в том, чтобы достойно отплатить игроку, посвятившему 10 лет жизни и карьеры команде, и освободить свою платёжку от тяжёлого контракта. У сторон не оставалось никаких других вариантов. Ну, кроме как держать Кузю в АХЛ. А тот факт, что «столичные» хоть и с удержанием половины зарплаты, но всё же смогли что-то получить за эту сделку, лишь вызывает уважение.

Что говорит руководство «Вашингтона»?

Для полного понимания ситуации не менее важно посмотреть, что сказали управленцы «столичных». А именно — генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

О сделке по Кузе он высказался так: «Опасения по поводу обмена Кузнецова в другой клуб Столичного дивизиона? В данной ситуации их не было. Потому что ты хочешь, чтобы у Кузи была хорошая возможность продолжить карьеру и вернуться на правильный путь, а мы находимся не на той же стадии развития, что «Каролина». Мы пытаемся омолодить состав и развивать некоторых молодых ребят, они попадают в состав. Так что это просто другая ситуация; это должно быть беспроигрышным вариантом».

По целям на дедлайн: «Мы нацелились на пару молодых игроков из других команд, но переговоры не продвинулись дальше исследовательской фазы. Мы старались быть агрессивными в наших предложениях за них. Сделки просто не осуществились».

Маклеллан также посетовал на то, что в сделках почти не участвовали пики первых раундов. Возможно, некоторые претенденты на Кубок Стэнли, потратившие большие активы в прошлогодний дедлайн, не имели необходимого капитала — или желания — провернуть это снова. Суммарно на неделе было разыграно пять пиков первого раунда.

«В целом, похоже, рынок не был открыт для первых драфт-пиков. Многие из претендентов на Кубок — те же команды, которые отдали много пиков и проспектов в прошлом году.

Мы проанализировали ситуацию и поняли, что будет сложно получить прибыль по полной стоимости игроков, потому что не было столько покупателей, сколько обычно было бы, если бы у всех всё ещё были все свои выборы на драфте», — сказал Маклеллан.

Кроме того, генменеджер «Вашингтона» чётко обозначил: клуб не стремился отдать вообще всех игроков, особенно ветеранов. Поэтому в команде остались Ник Дауд и Макс Пасиоретти: «Мы не стремились активно обменивать игроков. Мы выслушали некоторые запросы по ним и, если бы что-то имело смысл, могли бы рассмотреть это более подробно. Наша цель заключалась в том, чтобы делать то, что мы должны были делать в плане обменов, и стараться сохранить нашу команду, насколько это было возможно».

Он также поделился мыслями о подключении новых молодых ребят к команде: «В зависимости от того, что произойдёт с нашим составом и травмами, есть несколько ребят, добившихся успеха, и мы, возможно, сможем поставить их в состав в нескольких матчах».

Маклеллан запомнился забавной шуткой. У генерального менеджера спросили, нужно ли «Вашингтону» приобрести плеймейкера-центрфорварда, чтобы помочь Александру Овечкину побить рекорд по голам. Его ответ: «Мы звонили Макдэвиду, но он ответил нет».

Коннор Макдэвид (справа) с Александром Овечкиным Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Кроме того, он признал, что советовался с Ови: «Диалог с Овечкиным? Да, это имело место быть. Александр хочет побеждать и тем самым оказывает на нас давление. И это хорошо. Мы будем стараться оставаться конкурентоспособными, и в то же время нам необходимо поддерживать наших молодых игроков».

О чём говорит дедлайн-2024?

Анализируя слова Маклеллана и ходы «Вашингтона», я выделил несколько моментов.

Во-первых, «Вашингтон», кажется, смирился со своей участью и начал вкладываться в перестройку.

«Столичные» осознали своё тяжёлое положение. У команды почти нет активов. Нет пиков. Нет привлекательных игроков, которых можно обменять на нечто привлекательное. Проблемы с талантливой молодёжью. Огромное количество ветеранов на крупных контрактах — ветеранов, которые не приносят нужного результата. Проблемы с потолком зарплат.

Осознав это, руководство «Вашингтона» начало вкладываться в будущее. Приобретение драфт-пиков — яркое тому подтверждение. Перед дедлайном у «столичных» был всего 21 выбор на ближайшие три драфта. Теперь их 26, включая три в третьем раунде в 2024-м году и шесть в третьих раундах в ближайшие три года.

Во-вторых, «столичные» всё ещё пытаются усидеть на двух стульях.

С одной стороны, их сделки ярко свидетельствуют о том, что они уже настроены строить новую команду, будущее. С другой — они не пошли ва-банк там, где стоило пойти. Например, можно было отдать Пасиоретти. Его контракт завершается в конце сезона, продлевать его вряд ли будут, да и пользы особой нападающий не приносит.

Или тот же Дауд. Многие эксперты признавали именно его самым желанным активом «Вашингтона». Конечно, он получил небольшую травму незадолго до дедлайна, но желающих выменять его наверняка от этого не поубавилось. Зачем держать и дальше хоккеиста, которому в мае стукнет уже 34?

Окей, очевидно, устраивать полнейшую распродажу смысла нет. Овечкина нужно довести до рекорда Гретцки, а фанаты просто не поймут, если клуб впервые за долгие годы дважды подряд не попадёт в плей-офф. Однако для того, чтобы и помочь добиться «главного события» для Ови, и побороться за выход в розыгрыш Кубка Стэнли, нужно было усиление. Или хотя бы достойная подмена тех активов, которые отдали. Таких не нашли. Вообще.

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Вот и выходит, что «Вашингтон» застрял в полупозиции — и ни туда, и ни сюда.

Само по себе это не нечто плохое. Просто сейчас такой выбор может лишить клуб успехов и в ближайшие сезоны, и в более долгосрочном будущем.

Видимая перспектива «столичных» сейчас покрыта мраком. Выход в плей-офф сейчас не принесёт «Кэпиталз» буквально ничего. А на большее нынешней команде претендовать бессмысленно — нет нужных ресурсов. Но действия руководства всё равно оказались недостаточно смелыми, чтобы заявить конкретное направление развития. Однозначное.

Впрочем, в таком контексте тяжело говорить о ходах фронт-офиса «Вашингтона» в отрыве от общей картины. Руководство не позаботилось о будущем раньше — и теперь вынуждено расхлëбывать последствия собственных ошибок.

Дедлайн, однако, показал, что клуб не готов жертвовать своим будущим — хоть и более далёким — ради краткосрочного, непредсказуемого и не самого крупного успеха здесь и сейчас или в ближайшие сезоны. Не стали рисковать капитально, понимая нынешнее положение и, видимо, ещё надеясь залезть в плей-офф и сохранить лицо нынешней организации. Надеясь довести Овечкина до рекорда теми силами, которые уже есть. Кажется, что именно из-за этого и оставили и Пасиоретти, и Дауда.

Или уже ставя рекорд на второй план. Ради сохранения лица (читай: выхода в плей-офф в этом сезоне) и заботы о будущем.

Да, из тех сделок, которые «Вашингтон» провернул, вероятно, извлечён максимум. Но в итоге концепция клуба — постараться усидеть на нескольких стульях. Потому что не хватило смелости чётко поставить ни на рекорд Овечкина, ни на выход в плей-офф, ни на перестройку.

Так что «столичные» не провалили дедлайн. Но и рассеять тучи, которые мёртвым грузом висят над будущим организации, не смогли.