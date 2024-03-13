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Игроки «Детройта» подрались между собой на тренировке команды

Игроки «Детройта» подрались между собой на тренировке команды
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Игроки «Детройта» подрались между собой на сегодняшней тренировке команды. «Ред Уингз» проиграли шесть матчей подряд и покинули зону плей-офф НХЛ.

Участниками стычки стали нападающий Лукас Рэймонд и опытный защитник Бен Шьяро. Хоккеисты сцепились друг с другом, и защитник стянул с более молодого оппонента шлем. После того, как в потасовку вмешались партнёры по команде, удалось разнять разгорячённых игроков.

После 65 матчей «Детройт» занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Краные крылья» следующий матч проведут с «Аризоной» в ночь на 15 марта. Недавний матч с «Койотс» завершился разгромом «Детройта» со счётом 0:4. «Ред Уингз» продолжают борьбу за плей-офф, где в последний раз клуб был в сезоне-2015/2016.

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