Официальный сайт НХЛ назвал главного претендента на приз лучшему тренеру сезона

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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет является главным претендентом на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ («Джек Адамс Эворд») по итогам голосования, сообщает официальный сайт лиги.

Отмечается, что в голосовании участвовали 14 авторов сайта. Каждый из них называл свою пятёрку кандидатов, баллы считались по схеме: 5 очков — за первое место, 4 — за второе и т.д.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Рик Токкет, «Ванкувер Кэнакс», 58 очков.

2. Джон Торторелла, «Филадельфия Флайерз», 40 очков.

3. Пол Морис, «Флорида Пантерз», 32 очка.

4. Крис Ноблох, «Эдмонтон Ойлерз», 24 очка.

5. Рик Боунесс, «Виннипег Джетс», 23 очка.

6. Питер Лавиолетт, «Нью-Йорк Рейнджерс», 14 очков.

7. Джим Монтгомери, «Бостон Брюинз», 9 очков.

8. Дерек Лалонд, «Детройт Ред Уингз», 7 очков.

9. Эндрю Брюнетт, «Нэшвилл Предаторз», 3 очка.