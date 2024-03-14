Кудашов — о серии с «Трактором»: всегда отталкивались от себя, и в этой серии будет так же

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил предстоящую серию второго раунда плей-офф с «Трактором». Серия начнётся матчем в Москве 16 марта.

«Сильно ли отличается «Трактор» от минского «Динамо»? Да. Отличается. Но, как я говорил на протяжении всего сезона, мы отталкиваемся от своей игры и в первую очередь готовимся сами. Придерживаемся этого и будем придерживаться дальше. Да, бывают в нашей игре небольшие изменения – в сторону атаки, обороны или каких-то других нюансов – но мы всегда отталкивались от себя и в этой серии будет то же самое.

Ждём ли отдельный разбор игры Фукале от Константина Власова? У нас по каждому игроку, по каждому амплуа, по каждой тройке, паре и всей команде идёт полный разбор. Поэтому тут не надо ждать ничего нового, у нас весь сезон так происходило», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.