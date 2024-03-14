Кудашов: ожидалось, что с Минском будет легче? Вы говорите о себе, но никак не о нас

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что изначально настраивался на тяжёлую борьбу в серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо», в которой бело-голубые победили в шести матчах.

«Придерживаюсь мнения, как и любой тренер, что главное в плей-офф – быстрее всего достичь четырёх побед. Ни один тренер не скажет вам, что он думает о 4-3, он хочет сделать 4-0. Это уже специалисты думают о том, что лучше, что хуже. А нам быстрее бы всё закончилось, и желательно в лучшую сторону. У команды нормальное функциональное состояние. Был один выходной, немного скомканный, сегодня покатались.

Как эмоциональное состояние после такой нервотрёпки? А какой нервотрёпки? Вы ожидали, что будет легче? Ну вы ожидали, но никак не мы. Вы говорите о себе, но никак не о нас. Мы настраивались на тяжёлую борьбу, её и получили. Что ожидали, то и получили», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.