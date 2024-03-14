Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на вылет ЦСКА из плей-офф КХЛ. Армейцы в пяти матчах первого раунда Кубка Гагарина проиграли «Локомотиву».

«Удивило ли что-то из первого раунда плей-офф? Нет. Не хочу говорить о том, что кто выиграл, то был настолько сильнее того, кто проиграл. Я не случайно говорил, что 16 команд-участников плей-офф – они все плюс-минус приблизительно высокого уровня. Сейчас настолько всё выровнялось, что любая команда может обыграть любую, что и произошло.

Удивил ли конкретно вылет ЦСКА со счётом 1-4? Нет, не удивил. Хотя, что значит – удивил или не удивил? Мы знаем, что «Локомотив» готов хорошо. Вот эти 70 матчей регулярного чемпионата – это такая длинная дистанция, которая всё равно показывает готовность. Набор очков с первого по восьмое место показывает, где кто просаживался, а кто прошёл ровно. Эта дистанция немного даёт посмотреть, кто в каком состоянии находится перед плей-офф», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.