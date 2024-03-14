Главный тренер «Динамо» — о схеме плей-офф: хотелось бы сыграть со «Спартаком». Однозначно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что хотел бы встретиться в плей-офф со «Спартаком». Оба клуба представляют столицу, и в этом случае логистика была бы гораздо проще. При старой схеме плей-офф оба клуба встретились бы в полуфинале Западной конференции КХЛ. Во втором раунде плей-офф бело-голубые сыграют с «Трактором».

«При старой схеме плей-офф сейчас бы играли со «Спартаком» – хотелось бы мне такого? Такие вопросы интересные. Конечно, нам бы хотелось сыграть со «Спартаком». Это однозначно. Мы находимся в 100 метрах друг от друга. У нас настолько всё рядом, удобно и хорошо.

Сыграем в финале? Давайте к нормальным вопросам (смеётся)», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.