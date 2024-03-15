«Когда матч может стать последним в сезоне…» Экс-генменеджер «Ак Барса» — о Билялетдинове

Бывший генеральный менеджер «Ак Барса», а ныне спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о работе главного тренера казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова в плей-офф-2024.

«Показалось, что Билялетдинову не хватило эмоций в последних матчах плей-офф? Это человеческий фактор. Каким бы сильным человек ни был — а это невероятно сильный по натуре человек — когда счёт в серии 1-3, а ты на грани вылета, появляется настороженность. Она даёт о себе знать по-всякому. Всё-таки живой человек. Когда знаешь, что матч может стать последним в сезоне, столько переживаний в душе. Только человек с каменным сердцем может без эмоций быть в такой момент», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 марта, в 9:00 мск.