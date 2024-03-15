«Сколько было громких побед! Неделю на первом месте шли!» Итоги возвращения «Лады» в КХЛ

9 марта завершился первый сезон «Лады» после возвращения в КХЛ. Тольяттинский клуб пробился в первый раунд Кубка Гагарина, однако в пяти матчах проиграл там «Авангарду». Но для клуба из Самарской области и этот результат является хорошим — до начала регулярного чемпионата многие предполагали, что «Лада» не попадёт даже в восьмёрку.

Спустя несколько дней после завершения серии с корреспондентом «Чемпионата» пообщался спортивный директор тольяттинцев Рафик Якубов. В эксклюзивном интервью функционер поделился впечатлениями от сезона, рассказал, с кем из легионеров «Лада» планирует продлить контракт, а также выступил в поддержку Зинэтулы Билялетдинова, который вместе с «Ак Барсом» вылетел из плей-офф.

«Лада» была участником праздника хоккея»

— Как оцените выступление «Лады» в плей-офф?

— Сезон играется для того, чтобы попасть в плей-офф, это праздник хоккея. Сейчас мы были участниками этого праздника. Ещё и на команду такую интересную попали. Новый дворец у «Авангарда» просто сумасшедший, один из лучших в стране наряду с ареной в Питере. В Омске и на нашей арене обстановка была шикарной, полные стадионы. Тольятти жил хоккем, был настоящий хоккейный бум. Проиграли серию не всухую, это уже большой показатель. Вторую игру могли зацепить, когда вели 2:0, немножко не хватило. Взяли четвёртую игру дома перед праздником. Очень много положительных эмоций было.

— Чего не хватило, чтобы удержать победу во втором матче?

— Не хватило опыта — команда новая, только начала свой путь в КХЛ. Команда выигрывает, команда и проигрывает. Многие ошибки пришли из ничего — продли шайбу по борту, и ничего бы не было. Когда повели после двух периодов, как будто бы сами не поверили в это, не знали, что делать. Два периода хорошо отыграли, а затем допустили нелепые ошибки. Нельзя назвать их грубейшими, но они действительно нелепые. Если сейчас спросить этих игроков, почему в тот момент сыграли именно так, они и сами не поймут. Просто опыта не хватило.

— Тот матч стал ключевым в серии?

— Давайте говорить откровенно — если бы мы прошли «Авангард», тогда наш сезон вообще можно было бы оценивать словом «супер». Хотя он и так очень удачно прошёл для нашей команды. Но обыграть «Авангард» с его бешеным составом и большинством, его первой пятёркой было очень проблематично. Когда готовились к плей-офф и выходили на лёд, конечно, очень этого хотели. Но надо реально смотреть на вещи — было архисложно пройти «Авангард».

— Как отнеслись к потасовкам, которые прошли в концовке первой встречи?

— Нормально отнёсся. Для меня очевиден момент — команда проигрывала 1:5, но не опустила руки и проявила характер. Не считаю, что там была какая-то грязь — мужская борьба. Сначала была стычка небольшая, затем была драка один на один. Там же не было групповой драки пятёрка на пятёрку, не было ударов в спину. Команда проявила характер. Возможно, эти потасовки и дали задел на вторую игру. Была уверенность, что команда не будет сдаваться, что не будет такого счёта, как в первой игре. Это плей-офф, никто не хочет проигрывать.

— После победы в четвертой игре была мысль, что можете зацепить ещё?

— Конечно. Как можно выходить на игру и думать: «Сейчас бы отыграть быстренько да домой поехать»? Тем более обыграли не случайно, а по всем статьям — продемонстрировали и характер, и игровое мышление. Старание было, голы хорошие забили. Так что почему бы и нет? Это же хоккей. Не сказал бы, что «Авангард» был на голову сильнее нас в пятом матче. Они нас зауважали ещё сильнее. Они и так нас уважали — молодцы, хорошая команда — а после победы в Тольятти зауважали ещё сильнее. Глядишь, если бы не эти удаления в начале матча и их сумасшедшая реализация большинства, то ещё неизвестно, как бы матч закончился.

— Можно ли говорить, что вы довольны результатом в плей-офф?

— Да, как и сезоном. В 0-4 мы не ушли. Это не то чтобы предел мечтаний — конечно, хотели большего. Но мы дали бой очень солидной команде, это радует. Солидный опыт для нас. У нас команда только строится.

«Доказали себе и обществу, что «Лада» — боеспособная команда»

— До начала сезона в «Ладу» верили единицы. Чувствуете, что отношение к команде поменялось?

— Большое спасибо ребятам, всему нашему коллективу. Летом ребятам сказал: «Самое главное — не кому-то, а себе доказать». В нас не верили, думали, что в первый сезон команда будет неконкурентоспособная. Мы доказывали сами себе, давали слово, что будем бороться. У нас была команда единомышленников. Каждый из хоккеистов, руководителей и тренерского штаба знал, чего мы хотим — играть и доставлять удовольствие болельщикам. Конечно, и самим его получать от нашей игры.

Сколько было громких побед «Лады» в этом сезоне? Это же действительно дорогого стоит! Мы даже где-то неделю шли на первом месте, представляете? И ведь это было не в начале сезона. Хотя мы три первые матча проиграли. Но в середине сезона «Лада» шла на первом месте в конференции. Это было просто шикарно! Если говорить об одном сезоне, то мы доказали сами себе и хоккейному обществу, что «Лада» — боеспособная команда. В следующем сезоне, конечно, нужно будет всё доказывать по-новому. На данный момент, я считаю, мы сделали большое дело.

— Как можете в целом оценить сезон?

— Мы добились основной цели — Тольятти вновь стал жить хоккеем, болельщики стали вновь заполнять трибуны. Город жил хоккеем весь сезон, команда доставляла большое удовольствие, заставила поверить в себя. У нас появилось много болельщиков не только в Тольятти, но и в других городах. Команда была симпатичная, хотя поначалу говорили, что мы играем в какие-то автобусы-трамваи. Главное же результат, верно? А уж как его добиваешься… Но я не считаю, что мы играли от обороны. «Лада» играла в довольно интересный хоккей.

— Какой момент сезона для вас самый яркий?

— Было три матча, когда моя душа действительно радовалась — это домашняя победа в игре с ЦСКА в начале сезона и, конечно, две победы в матчах с «Ак Барсом». Для меня это личное. Думаю, все поймут меня правильно.

— Есть ли игроки, с которыми «Лада» решила не продлевать контракты?

— Есть. Буквально на днях было совещание, где приняли решение по некоторым игрокам. Думаю, многие ребята понимают. Из легионеров предложение будем делать только Джозефсу. Росандича и Космачука в команде не будет. По российским ребятам пока не буду говорить — пускай они немного отдохнут, придут в чувство. Потом все обо всём узнают.

Трой Джозефс и Скотт Космачук Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— Космачук и Росандич не убедили?

— Скажем так, большего ждали от них. Каждый хоккеист в нашей команде внёс свою лепту в то, чего мы добились — в попадание в плей-офф. Тот же Космачук многое сделал до нового года. Он был одним из лидеров и лучших бомбардиров. Но наше мнение, что иностранные игроки должны давать больше. Всё-таки если Джозефс этому качеству соответствовал, то Космачук… Травмы подкосили его немного. Такое решение приняли, что нам нужен более креативный игрок. Будем искать на рынке.

Росандич, во-первых, с опозданием приехал, долго входил. В последних матчах, включая плей-офф, он сыграл неплохо. Но это не защитник number one в нашей команде, а иностранец всё-таки как минимум в первой паре должен быть. Он же у нас в ротации был. Это неправильно.

— С Джозефсом уже общались?

— Сказали его агенту, что хотим оставить игрока. Конкретных переговоров пока не было.

— Пытались ли у «Лады» увести кого-то из лидеров по ходу сезона?

— Были предложения. По тому же Джозефсу, например. Мы знали, куда идём — у нас была задача попасть в плей-офф, наши лидеры были нужны нам самим. Было много разговоров, что всех лучших тут же СКА заберёт. Но я же говорил, что мы не фарм-клуб. У нас хорошие отношения. Но это не так, что у нас можно в любой момент игрока забрать. СКА своё слово сдержал, такого не было. К нашим игрокам был интерес со стороны других команд, но мы хотели дальше идти с теми, с кем начинали сезон.

«Я поддерживаю Билялетдинова. Это сильный человек, глыба хоккея»

— Олег Браташ продолжит работу?

— У него ещё год контракта, так что об этом речи вообще не должно быть. Команда решила основную задачу сезона — какие к нему могут быть вопросы? Он свою работу провёл честно, правильно. Доказал, что может работать в КХЛ. Для него же это тоже был первый сезон в качестве главного тренера в команде КХЛ.

— После третьего матча серии с «Авангардом» он критиковал игроков. Вам высказывал недовольство ими?

— Не было какого-то акцентированного недовольства. Там такой момент… Было три глупых удаления за нарушение численного состава. Потом один игрок заработал неправильное удаление. При счёте 1:2 в начале третьего периода свёл на нет все усилия команды. Это большинство соперник реализовал, забил третий гол (речь об удалении Андрея Алтыбармакяна. — Прим. «Чемпионата»). На этом всё закончилось. Браташ высказал в раздевалке ребятам, что игровая дисциплина была не на самом высоком уровне.

— Вас удивил столь ранний вылет «Ак Барса»?

— Не хотел говорить об этом, но раз уж вы затронули эту тему… Мне действительно жаль болельщиков. У «Ак Барса» армия болельщиков, в Татарстане так болеют за эту команду, такая любовь к клубу… Они заслуживали большего. Вылет в первом раунде очень обидный.

Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова в этой ситуации только поддержу. Многие говорят, что это старое поколение. Надо напомнить этим людям, что в прошлом году, когда команда шла внизу таблицы, человек взял на себя такую ответственность. В сложный момент поддержал команду, пошёл навстречу руководству, пошёл в бой с этой командой. Всем доказал, дошёл до финала, провёл там семь игр. Мог и чемпионом стать! Что ж они не вспоминают тот сезон?

Сейчас, конечно, самое простое — сказать, что команда шикарная, а тренер старого поколения. Я поддерживаю Билялетдинова. Он очень сильный человек, глыба хоккея, настоящая тренерская династия.

— Показалось, что на последние матчи ему уже не хватало эмоций.

— Это человеческий фактор. Каким бы сильным человек ни был — а это невероятно сильный по натуре человек — когда счёт в серии 1:3, а ты на грани вылета, появляется настороженность. Она даёт о себе знать по-всякому. Всё-таки живой человек. Когда знаешь, что матч может стать последним в сезоне, столько переживаний в душе. Только человек с каменным сердцем может без эмоций быть в такой момент.

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— А вылет ЦСКА удивил?

— Говорят же, что чудес не бывает на свете. Не может быть такого, что весь сезон команда не играла, а потом проснулась в плей-офф. Если весь сезон кувыркаешься, умение собраться к плей-офф — большая редкость. Думаю, ЦСКА просто устал выигрывать. Это из той же серии, когда мы с Зинэтулой Хайдяровичем выиграли Кубок Гагарина в «Ак Барсе», а в следующем сезоне вылетели в первом же круге, проиграв 0-4 «Авангарду». После чемпионского года очень сложно. Но ЦСКА молодцы — выигрывали два года подряд. Одно слово — устали.

— После вылета прошлогодних финалистов кто входит в число главных фаворитов Кубка Гагарина?

— Сложный вопрос. Если брать Запад, то это СКА и «Локомотив». Ещё «Динамо». Если же говорить о Востоке, то это, конечно, «Авангард» и «Металлург».