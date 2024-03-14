Хуснутдинов тренировался в 3-м звене «Миннесоты», он может дебютировать в ближайшей игре

21-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов может дебютировать в ближайшей встрече с «Анахайм Дакс». Встреча состоится в ночь на 15 марта (3:00 мск). Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Также стали известны звенья «Миннесоты» в преддверии матча с «утками»:

Капризов — Хартман — Болди;

Юханссон — Росси — Цуккарелло;

Бекман — Хуснутдинов — Годро;

Шоу — Луккини — Леттьери;

Миддлтон — Фэйбер;

Бродин — Богосян;

Меррилл — Чисхольм.

Напомним, 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Уайлд» 28 февраля. Он начинал нынешний сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.