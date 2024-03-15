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Российский нападающий Марат Хуснутдинов дебютировал в НХЛ

Российский нападающий Марат Хуснутдинов дебютировал в НХЛ
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В эти минуты в Сен-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3-й период
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Богосян (Росси, Бродин) – 14:44     2:0 Капризов (Хартман, Болди) – 22:17    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В составе «Миннесоты» дебютировал российский Марат Хуснутдинов.

Напомним, 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Миннесотой» 28 февраля. Он начинал нынешний сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Всего за карьеру в НХЛ нападающий провёл 194 матча, в которых записал в свой актив 86 (24+62) очков. Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.

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