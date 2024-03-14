У Капризова вновь есть русский одноклубник! Смогут ли они оживить атаку «Миннесоты»?

В НХЛ готовится дебютировать ещё один российский игрок — Марат Хуснутдинов, недавно подписавший контракт с «Миннесотой», сегодня тренировался в третьем звене «дикарей», которые предстоящей ночью по московскому времени примут на своей площадке «Анахайм».

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Марата достаточно давно ждали в хоккейном штате — «Уайлд» задрафтовали его в 2020 году под общим 37-м номером, а болельщики предвкушали его связку с главной звездой клуба Кириллом Капризовым. К слову, там и вовсе рассчитывают на русское трио — «Миннесота» также владеет правами на Данилу Юрова, который, однако, пока предпочёл не уезжать за океан и продлил контракт с «Металлургом» ещё на один сезон.

Хуснутдинов же решил не дожидаться 30 апреля, когда подходило к концу его соглашение с «Сочи», и попросил досрочно расторгнуть его, чтобы как можно скорее присоединиться к «дикарям». В клубе не стали препятствовать и отпустили форварда, который неделю назад оформил визу и провёл первую тренировку в составе новой команды уже 10 марта.

В «Миннесоте» не скрывали, что рассчитывали почти сразу же бросить Марата в бой — генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин рассказывал, что Марат дебютирует в НХЛ «сразу же, как приедет». При этом, естественно, учитывалось, что 21-летнему игроку потребуется время на адаптацию и набор формы. По всей видимости, времени для этого понадобилось совсем немного — Хуснутдинов должен впервые выйти на лёд в форме «дикарей» менее чем через неделю после прибытия в США.

Разумеется, привыкнуть к новой обстановке молодому нападающему помогает соотечественник Капризов, для которого прибытие экс-игрока СКА и «Сочи» должно стать очень хорошей новостью. Кирилл, должно быть, не слышал русской речи в Сент-Поле со времён ухода из «Миннесоты» Дмитрия Куликова, который покинул «Уайлд» два года назад.

Неудивительно, что новоиспечённые одноклубники проводят много времени вместе: «Каприз помогает мне каждый день. Присутствие Капризова здесь очень помогает. Он объясняет, как что-то делать, какие-то нюансы, перед игрой, что есть, в какое время, все эти маленькие советы, на которых можно учиться целый сезон. Кирилл мне очень помогает», — приводит слова Хуснутдинова пресс-служба «Миннесоты».

По словам наставника «Миннесоты» Джона Хайнса, россияне даже запланировали совместный ужин в один из первых дней пребывания Хуснутдинова в Америке. Однако мероприятие не состоялось, поскольку сам Марат попросту проспал, видимо, не до конца привыкнув к резкой смене часовых поясов. Впрочем, Капризов совсем не обиделся на нового товарища по команде и похвалил его за игровые качества: «Я никогда не играл с ним или против него. Когда я играл в КХЛ, он выступал в юниорской лиге. Я видел его игру всего пару раз по телевизору. Он довольно быстрый, и у него хорошее видение площадки и отличное владение клюшкой. Он хороший игрок, просто дайте ему немного времени, и мы увидим, на что он способен.

Мой дебют был другим, потому что это был год пандемии. Никаких болельщиков, только две команды, играющие друг против друга, и это было не громко, и атмосфера была другой. Для него будет приятно дебютировать таким образом. Если его дебют будет на домашней площадке, то здесь будет очень шумно, и болельщики могут ему помочь», — анонсировал первое появление Марата Капризов.

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Дебют Хуснутдинова действительно должен состояться на домашней арене «Миннесоты», вот только вряд ли ожидаемая связка с Капризовым появится сразу — пока Марата наигрывают в сочетании с Адамом Бекманом и Фредериком Годро. Однако исключать того, что Кирилл и Марат рано или поздно выйдут на лёд в одной тройке, не стоит: «дикарям» уже практически нечего терять в надежде на попадание в плей-офф — они отстают от кубковой восьмёрки на шесть очков, — и возможно, что создание русского дуэта поможет вдохнуть новую жизнь в атаку команды. Хотя бы с прицелом на следующий сезон.