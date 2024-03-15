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Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ, у Костина два очка

Сегодня, 15 марта, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге завершилась со счётом 6:3 (1:2, 2:1, 3:0).

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Малкин, Джефф Картер, Джон Людвиг, Ноэль Аччари, Рикард Ракелль и Брайан Раст. В составе гостей отличились Фабиан Зеттерлунд, Марк-Эдуар Власик и российский форвард Клим Костин (1+1). Нападающий «Шаркс» Александр Барабанов результативными действиями не отметился.

После 65 матчей «Питтсбург» занимает 12 место в Восточной конференции с 67 очками. «Сан-Хосе» расположился на последней 16-й строчке Западной конференции, набрав 39 очков в 65 играх.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт дома с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Шаркс» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс».

Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»: