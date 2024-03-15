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Питтсбург Пингвинз – Сан-Хосе Шаркс 6:3, как сыграли, победил Питтсбург Пингвинз, результат матча НХЛ 15 марта

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ, у Костина два очка
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Сегодня, 15 марта, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге завершилась со счётом 6:3 (1:2, 2:1, 3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Аччари (Карлссон, О'Коннор) – 10:28     1:1 Зеттерлунд (Эддисон, Тран) – 14:31     1:2 Власик (Костин, Гранлунд) – 19:01     2:2 Картер (Бемстрём) – 24:11     3:2 Малкин (О'Коннор, Эллер) – 31:34     3:3 Костин (Гранлунд, Власик) – 38:42     4:3 Людвиг (Жозеф) – 42:38     5:3 Ракелль (Жозеф, Людвиг) – 44:38     6:3 Раст (Летанг, Кросби) – 58:04    

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Малкин, Джефф Картер, Джон Людвиг, Ноэль Аччари, Рикард Ракелль и Брайан Раст. В составе гостей отличились Фабиан Зеттерлунд, Марк-Эдуар Власик и российский форвард Клим Костин (1+1). Нападающий «Шаркс» Александр Барабанов результативными действиями не отметился.

После 65 матчей «Питтсбург» занимает 12 место в Восточной конференции с 67 очками. «Сан-Хосе» расположился на последней 16-й строчке Западной конференции, набрав 39 очков в 65 играх.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт дома с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Шаркс» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс».

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Турнирная таблица НХЛ

Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»:

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