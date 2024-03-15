Зюзин — о «Салавате»: при нынешней комплектации это команда не для больших дел

Известный в прошлом хоккеист, второй номер драфта НХЛ 1996 года Андрей Зюзин поделился мнением об итогах сезона «Салавата Юлаева», воспитанником которого он является.

«Власти республики делают всё возможное, чтобы спортивный флагман Башкортостана — «Салават Юлаев» — процветал. К сожалению, ответа не вижу. Второй год подряд команда вылетает в первом раунде плей-офф. На каникулах и другие клубы системы, к тому же «Толпар» подарил республике допинговый скандал. Для Башкортостана такие результаты всей хоккейной линейки — большая спортивная неудача. Ещё осенью было понятно, что при нынешней комплектации «Салават Юлаев» — команда не для больших дел.

Очевидные проблемы просматривались в обороне, возрастной и не самой скоростной в КХЛ. Плюс в команде практически всю осень был один легионер — Хмелевски. Напрашивалось приобретение защитника на большинство вместо Шакира Мухамадуллина, которого клуб не попытался удержать. Но вместо этого купили Мелоша, из-под которого «Трактор» и забил главные голы серии. Без юмора не обойтись для восприятия селекции «Салавата». Ни одного усиления в последние дни обменов! Вместо трансферов ребята-менеджеры отправили в Кремль письмо с просьбой о присвоении гражданства Хо-Сэнгу, который и не думал играть в Уфе. Смехопанорама!» — приводит слова Зюзина сайт Russia-Hockey.ru.

Уфимский клуб завершил сезон после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграл челябинскому «Трактору» — 2-4 в серии.