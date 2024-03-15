Обладатель Кубка Гагарина высказался о возвращении Ничушкина в состав «Колорадо»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин прокомментировал возвращение российского форварда Валерия Ничушкина в состав клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш».

«Возвращение Ничушкина в состав «Колорадо»? Молодец, пропустил столько и забивает победные шайбы в овертаймах. Не растерял форму и является подмогой для «Колорадо».

Вернулся в первое звено «лавин»? Оправдал ожидание, была опасность, что он не сможет выступать на том же уровне, что до прохождения программы. В любом случае пропустил часть сезона, ему нужна была психологическая помощь, но он сразу же вошёл в игру и помогает команде выигрывать», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, Ничушкин завершил участие в Программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги в конце февраля. В марте он вернулся в состав «Колорадо» и уже успел отметиться несколькими заброшенными шайбами.