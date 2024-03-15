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Канадский хоккеист Лайпсик проголосовал на выборах президента РФ

Канадский хоккеист Лайпсик проголосовал на выборах президента РФ
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Канадский хоккеист петербургского СКА Брендан Лайпсик проголосовал на выборах президента России вместе с другими членами команды.

На видео, которое опубликовала пресс-служба клуба в своём телеграм-канале, Лайпсик опускает бюллетень в избирательный ящик. В январе этого года нападающий петербургского клуба получил паспорт гражданина России.

Среди проголосовавших также были Роман Ротенберг, Евгений Кетов, Павел Дедунов, Михаил Пашнин и другие.

Выборы главы государства в России проходят 15, 16 и 17 марта.

17 марта СКА на домашнем льду начнёт второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, в котором встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Напомним, в первом раунде плей-офф СКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4-1 в серии.

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