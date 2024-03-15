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Хоккеисты и тренеры СКА проголосовали на выборах президента РФ

Хоккеисты и тренеры СКА проголосовали на выборах президента РФ
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Игроки и тренеры петербургского СКА проголосовали на выборах главы государства.

«Всей командой – на выборы! Сегодня с самого утра игроки и тренерский штаб отправились на ближайший к «СКА Арене» избирательный участок и приняли участие в выборах Президента нашей страны», — написала пресс-служба клуба.

Среди проголосовавших были Роман Ротенберг, Никита Серебряков, Сергей Толчинский, Евгений Кетов, Александр Никишин, Арсений Грицюк, а также канадец Брендан Лайпсик, который получил паспорт гражданина России в январе этого года.

Голосование на выборах главы государства в Российской Федерации проходит 15, 16 и 17 марта.

17 марта в Санкт-Петербурге СКА начинает второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, где встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

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