Максим Сушинский ответил на вопрос о самой интересной паре второго раунда плей-офф КХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский ответил на вопрос о самой интересной паре второго раунда Кубка Гагарина — 2024.

«Самая интересная пара во втором раунде? «Спартак» сыграет с «Металлургом», две команды атакующие, будет интересно.

Да я думаю, что все пары будут интересными. Сейчас счёта 4-0 нигде не будет (смеётся). И в первом раунде не было», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ начнутся 16 марта. В этот день сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург» Мг — «Спартак», сыграют на следующий день.