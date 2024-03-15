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«СКА-1946» сменил главного тренера по ходу серии плей-офф МХЛ с МХК «Динамо» СПб

«СКА-1946» сменил главного тренера по ходу серии плей-офф МХЛ с МХК «Динамо» СПб
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В штабе «СКА-1946» произошли изменения, сообщает пресс-служба армейского клуба. Главным тренером команды назначен Герман Титов. Павел Канарский, который занимал данный пост ранее, назначен на должность старшего тренера команды. Дмитрий Крамаренко продолжит работу в штабе команды «Академия СКА-Юниор». Вячеслав Солодухин, Антон Кадейкин, Сергей Щукин и Илья Гребенников продолжат работу в «СКА-1946».

«СКА-1946» приветствует Германа Титова и желает ему удачи, а также благодарит Дмитрия Крамаренко за работу на тренерском мостике и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, «СКА-1946» в серии 1/8 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги встречается с МХК «Динамо» Санкт-Петербург. Счёт в серии равный — 2-2. Пятый матч состоится сегодня, 15 марта, на льду армейцев.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
15 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
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