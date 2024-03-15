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Чемпион мира назвал факторы, которые станут решающими в серии «Авангард» — «Локомотив»

Чемпион мира назвал факторы, которые станут решающими в серии «Авангард» — «Локомотив»
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский назвал факторы, которые станут решающими в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 «Авангард» — «Локомотив».

«Каковы шансы «Авангарда» в таком противостоянии? Шансы тут у всех есть, 50 на 50. Две очень хорошие команды. Здесь будут сказываться факторы: у кого лучше большинство, у кого лучше сыграет вратарь, где тренерские установки будут правильнее. Всё в совокупности. То, что мы видели в первом раунде, — обе команды очень интересные. И обе могут пройти дальше», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Первый матч четвертьфинала плей-офф КХЛ между омской и ярославской командами состоится 16 марта на домашней арене «Авангарда».

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