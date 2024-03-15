Омск или «Локомотив»? Не определились. Прогнозы «Чемпионата» на второй раунд плей-офф КХЛ

Уже завтра, 16 марта, в КХЛ стартует второй раунд плей-офф, который впервые в истории лиги пройдёт в перекрёстном формате. Кто сильнее – Запад или Восток? В ближайшие две недели восемь команд будут это выяснять, ну а перед стартом четвертьфиналов журналисты хоккейного отдела «Чемпионата» представляют свои прогнозы.

«Динамо» М – «Трактор»

«Динамо» М – «Трактор» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

«Трактор» справедливо называют главным открытием первого раунда, однако для челябинских парней в их проходе «Салавата», конечно, нет ничего удивительного. Та атмосфера в раздевалке, которая образовалась в «Тракторе», способна привести команду к самым серьёзным высотам, и создавали её как раз хоккеисты, которые верят в себя и в коллектив. «Динамо» испытало во многом ожидаемые проблемы с минчанами, но в решающий момент бело-голубые переломили ход шестой встречи в гостях, причём для этого не потребовалось участие их лидеров. Так что с характером у команды Алексея Кудашова всё в порядке, есть преимущество домашней площадки, ну а в совокупном мастерстве всех линий бело-голубые, пожалуй, превосходят «Трактор». Да, даже при том условии, что Зак Фукале выдаст вторую умопомрачительную серию подряд.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Динамо» М

Павел Панышев, редактор отдела онлайн-трансляций, обозреватель отдела «Хоккей»

Московские динамовцы провели сложную серию с минскими одноклубниками. У команды Алексея Кудашова были заметны определённые проблемы в игре, а к концу противостояния захворал главный бомбардир клуба Никита Гусев. Этот фактор может стать решающим в серии с «Трактором», ведь на Гусеве держалось всё большинство. В свою очередь, челябинцы в серии с «Салаватом Юлаевым» показали, что готовы биться за каждый сантиметр льда. У Алексея Заварухина очень крепкая команда. И в Москве, и в Челябинске классные легионеры, способные решить исход противостояния. Посмотрим, чьи иностранцы сыграют лучше в очной встрече.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Трактора»

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

Натерпелось в первом раунде ставшее обладателем Кубка Континента московское «Динамо». Команде Алексея Кудашова пришлось пахать в каждом из шести матчей, чтобы оставить за собой серию с минским «Динамо». Через большие трудности в серии с «Салаватом» прошёл и «Трактор», также победивший в шести матчах. Бело-голубые подходят ко второму раунду с получившим повреждение Никитой Гусевым, однако главная звезда КХЛ должен быть в строю уже к субботе. Главной интригой серии является дуэль вратарей – Ильи Коновалова и Зака Фукале. Оба голкиперы были хороши в первом раунде КХЛ, но Фукале всё-таки смотрелся чуть убедительнее своего московского визави. Сложная серия с минчанами должна закалить московское нападение. Белорусы не давали чистого льда лидерам бело-голубых, но в решающий момент на передний план вышли незаметные герои «Динамо» вроде Артёма Ильенко и Егора Римашевского. Теперь же москвичам нужна более стабильная игра от их звёзд в равных составах. Если Джордан Уил, Седрик Пакетт, Эрик О’Делл и Дмитрий Рашевский смогут добавить в сравнении с первым раундом, то «Динамо» должно проходить дальше. Ведь классное московское большинство (при наличии Гусева) никуда не делось.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Динамо»

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

Перед началом плей-офф в «Динамо» было гораздо больше веры, чем сейчас — бело-голубые одержали далеко не самую убедительную победу в серии с минскими одноклубниками, да и в целом создавалось ощущение, что у новоиспечённых обладателей Кубка Континента не всё в порядке как минимум в игровом плане. А вот «Трактор», напротив, выступил выше ожиданий. Конечно, стоит похвалить челябинцев за умение держать удар, но пока остаётся ощущение, что победы в игре с «Салаватом» были добыты в большей степени на эмоциях (и умении Зака Фукале подтащить в нужный момент). В серии с «Динамо» такого накала страстей я не ожидаю, а более мобильная оборона, нежели у уфимцев, которые частенько не успевали за игроками «Трактора», разыгравшийся Илья Коновалов и более высокий класс исполнителей вкупе с джокером в лице Артёма Ильенко должны обеспечить москвичам проход в следующий раунд.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Динамо» М

Родион Власов, обозреватель отдела «Хоккей»

Серия, где мало что понятно. В отличие от «СЮ», «Динамо» ни в какие тики-таки и бразильские хоккеи играть не будет, особенно если Никита Гусев попал в немилость — тогда это будет по составу что-то напоминающее «Динамо» из финала с тем же «Трактором» из 2013-го. Ну а «Трактор» ментально заряжен — и это видно по неистовому Заку Фукале и его партнёрам: этот Челябинск должен был поймать кураж, чтобы пойти далеко, и прямо сейчас команда едет на нём. Но подойдёт ли тактика игры с «Салаватом» для «Динамо»? Там тоже умеют пахать и биться, а одна игра в большинстве может стать ключевым фактором в серии по сравнению с «Трактором» и его проблемами в формате «5 на 4».

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Динамо» М

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

«Динамо», выигравшее регулярку и прошедшее Минск за шесть матчей, должно бы быть фаворитом, но, во-первых, никто пока не знает, как на длинной дистанции скажется отсутствие/маленькое игровое время лучшего бомбардира сезона Никиты Гусева. А во-вторых, меня, как и многих, наверное, пленила живая и духовитая раздевалка «Трактора». И Зак Фукале не только стал её душой, но и божит на льду, а бело-голубые меж тем до сих пор не определились с основным вратарём. Терять мне нечего, прогнозист из меня так себе, рискну и поставлю на Челябинск! Хочется сенсаций.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Трактора»

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

«Трактор» неожиданно не просто навязал борьбу «Салавату» — а выбил уфимцев из розыгрыша Кубка Гагарина! Челябинцы показали, что являются крепкой командой со своими сильными сторонами и — что не менее важно — умеют ими пользоваться в нужные моменты. «Динамо», наоборот, продемонстрировало, что имеет свои слабости и не всегда способно вовремя реагировать на провалы. Кажется, будто «Трактор» и в этот раз может преподнести сенсацию. Но хватит ли у них сил?

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Трактора»

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

Обе команды провели сложный первый раунд, который сопровождался матчами с обилием борьбы и стычек. Так называемый хоккей в духе игр на вылет. «Трактор», занявший шестое место в конференции, дал настоящий бой (как в прямом, так и в переносном смысле) «Салавату» и по совокупности факторов был даже лучше. «Динамо», в свою очередь, неожиданно затянуло серию с минчанами, которые оказались очень неуступчивыми. Проблема игры москвичей в равных составах выглядит вполне решаемой, а вот вратарская проблема подвисает в воздухе, потому что метания между Коноваловым и Моторыгиным не выглядят обнадёживающими. Особенно на фоне проведшего блестящий первый раунд Зака Фукале. Если челябинцы сыграют дисциплинированно и не дадут много шансов на большинство, то у «Динамо» возникнут большие проблемы.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Трактора»

«Авангард» — «Локомотив»

«Авангард» — «Локомотив» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Лев Лукин

«Локомотив» многие справедливо называют командой без очевидных слабых мест, плюс вистов ярославцам, конечно, добавляет уверенный вынос ЦСКА, в каком бы состоянии ни находились чемпионы. Железнодорожники закрыли личный гештальт, прорвали психологическую блокаду и теперь готовы нестись за Кубком. С другой стороны, в такой ситуации может наступить момент внутренней самоуспокоенности – всё-таки с ЦСКА «Локомотив» примерно одинаковым составом маялся не один год.

Однако сейчас на пути ярославцев не менее серьёзный соперник. Да, пока мы не знаем, на что действительно способен «Авангард» в этом плей-офф, а проблемы «ястребов» в регулярке слишком явно бросались в глаза, но в кубковых матчах многие минусы нивелируются кардинальным изменением настроя, и даже в серии с «Ладой» было видно, что омичи заряжены на плей-офф по-настоящему. Атака «Авангарда» способна сыграть не так прямолинейно, как армейская, и более мастеровито, что может заставить «Локомотив» чаще чувствовать себя вне зоны комфорта, чем это было в первом раунде. Ярославцы, конечно, тоже доставят «ястребам» намного больше проблем, чем «Лада», но в целом ожидаю здесь равную и долгую серию, в которой ключевым окажется преимущество домашней площадки.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Авангарда»

Павел Панышев

«Локомотив» за всё время выступлений в КХЛ заслужил наконец-то выиграть Кубок Гагарина. У Игоря Никитина уже есть опыт победы с ЦСКА, а вот его оппонент Михаил Кравец подобного опыта не имеет. У Ярославля очень системная, правильная, режимная команда. Порядок и выполнение тренерской установки – главное для железнодорожников. Сможет ли первое звено «ястребов» с Ридом Буше и Владимиром Ткачёвым найти ключи к строгости и дисциплине соперника? Далеко не факт. Шансы обеих команд примерно равны, но уж больно хорошо выглядел «Локомотив» в серии с ЦСКА после крупного поражения в первом матче. Выводы и работа над ошибками были сделаны.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Локомотива»

Сергей Емельянов

Рид Буше и Владимир Ткачёв против обороны «Локомотива». Именно так звучит главная и основная интрига этой серии. Лидеры «ястребов» на волшебном уровне отыграли серию с «Ладой», и, хотя и вполне очевидно, что перенести аналогичный уровень результативности на противостояние с «Локомотивом» будет максимально сложно, лидерский фактор может сыграть ключевую роль в серии. У железнодорожников более ровная команда, в которой сложно найти однозначного лидера. Это может стать как плюсом, так и минусом для «Локомотива». При этом стоит заметить, что для прохода в полуфинал Кубка Гагарина свой уровень обязаны поднять Томаш Юрчо и Николай Прохоркин, которые как раз в серии первого раунда были очень далеки от качественной игры. «Локомотив» произвёл мощное впечатление в серии с ЦСКА, наконец-то сумев преодолеть армейский барьер. Ключевое значение в серии должны сыграть два первых матча в Омске. Если ярославцы с ходу сумеют зацепить одну или даже две игры на чужом льду, то положение «Авангарда» станет критическим, однако, если «ястребы» начнут противостояние с домашней победы, чаша весов в конечном счёте должна склониться в их сторону.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Авангарда»

Дмитрий Сторожев

Исход этой серии, пожалуй, предугадать будет труднее всего. «Авангард», очевидно, в первом раунде был менее мобилизован, нежели «Локомотив» — в конце концов, статус их соперников был абсолютно разный. У железнодорожников есть определённые проблемы с забрасыванием шайб — ЦСКА они забили всего 13 раз, из которых почти половина пришлась на последний матч. «Авангард» забросил на три шайбы больше, но там, помимо силы соперника, также примечателен тот факт, что 7 из 16 — на счету одного Рида Буше, у которого залетали невероятные 30% бросков. Стилистически омичам будет очень непросто в серии с «Локомотивом», и здесь свою роль может сыграть фактор домашней площадки — а матчей на своём льду больше будет именно у «ястребов».

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Авангарда»

Родион Власов

Пара, которая больше всего похожа на скрытый финал — конечно, жаль, что эти команды сошлись так рано. Здесь самая мощная топ-9 лиги будет бороться с самой надёжной обороной, и главный фактор, который не позволяет ставить на «ястребов», тут — это класс и глубина их защиты: «Локомотив» умеет активно и качественно прессинговать, и это умение может привести к ошибкам. В тактической дуэли Кравец — Никитин на бумаге тоже преимущество у Ярославля, и вопрос остаётся только в том, появилась ли всё-таки у игроков «Локо» психология победителей.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Елена Кузнецова

Ух, умопомрачительная атака «Авангарда» против оборонительных построений «Локомотива». Тут будет заруба на века (по крайней мере, хочется на это надеяться). Ярославцы сняли с себя армейские оковы, которые три года подряд опутывали их в плей-офф, и, закалённые горечью прошлых поражений и окрылённые нынешним успехом, попробуют остановить связку Ткачёв — Буше. Ставлю на то, что у них это получится.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Локомотива»

Владимир Лаевский

Омичи не испытали особых проблем в серии с «Ладой». Из-за этого могло сложиться не самое правильное впечатление. Всё-таки тольяттинцы подошли к плей-офф не в лучшем состоянии. «Авангард» умело этим воспользовался. При этом лидеры омичей наконец начали оживать. Победа «Локомотива» всего в пяти матчах в серии с ЦСКА также могла ввести в заблуждение. Конечно, такой номинально лёгкий проход во второй раунд кажется весомой заявкой, но не стоит обманываться: ярославцам было крайне тяжело. Тем не менее обыграть ЦСКА в любом состоянии московского клуба — это действительно сильно.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Максим Макаров

«Авангард» провёл, наверное, самый лёгкий первый раунд среди всех участников раунда второго, методично разобрав «Ладу» в пяти матчах. Ярославцы же пережили гамму чувств, начиная с 0:4 в первом матче и заканчивая фееричными 6:3 — в последнем. К тому же «Локомотив» преодолел важный психологический барьер, имя которому ЦСКА. Нас ждёт не очень яркая серия, которая будет заточена на оборону собственных ворот, где, казалось бы, все козыри переходят к ярославской команде. По причине того, что «Авангард» ещё не почувствовал дух плей-офф, на старте могут возникнуть проблемы, но атакующий потенциал должен раскрыться в полной мере и доставить «Локомотиву» проблемы, которые не смог доставить ЦСКА.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Авангарда»

СКА – «Автомобилист»

СКА – «Автомобилист» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Лев Лукин

«Автомобилист» красиво и уверенно отправил в отпуск «Ак Барс», показав, что в этом плей-офф выглядит как настоящая команда: сплочённая, дисциплинированная, системная, тренерская. Уральцы продемонстрировали, что их оборона и вратарская линия готовы к большим свершениям, однако уже во втором раунде «Автомобилисту» предстоит гораздо более сложный экзамен. СКА и близко не присущи вялость и апатия «Ак Барса», петербуржцы, может, и прямолинейны, но их умение играть в давление вкупе с глубиной скамейки превращает СКА в реально грозную силу. Не думаю, что «Автомобилист» способен «засушить» и «зачехлить» такого соперника в достаточном количестве матчей, переиграть же в атаке армейцев у уральцев тоже вряд ли получится.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу СКА

Павел Панышев

Команда Романа Ротенберга на одном дыхании прошла «Торпедо». Нижегородцы, выиграв первый матч, выдохлись и оказались не готовы к борьбе на дистанции. Всё-таки у армейцев более солидные мастера, впечатляет и глубина состава. Единственный вопрос: восстановятся ли травмированные Педан, Пашнин, Рендулич? Похоже, что как минимум в серии с «Автомобилистом» не сыграет капитан СКА и ключевой защитник команды Александр Никишин. Екатеринбург, неожиданно выбивший «Ак Барс», может просесть физически, да и в эмоциональном плане главная победа для Николая Заварухина и его команды уже одержана. А тут ещё состояние Да Косты и Голышева вызывает вопросы.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу СКА

Сергей Емельянов

В это сложно поверить, но у имеющего огромную скамейку запасных СКА неожиданно возникли грандиозные проблемы с составом. На данный момент в списке отсутствующих находятся сразу три опытных армейских защитника. И если потери Андрея Педана и Михаила Пашнина восполнить ещё как-то реально, то адекватно заменить Александра Никишина не представляется возможным. Без Никишина у СКА заметно проседает большинство, что является важнейшим фактором для плей-офф. «Автомобилист» же очень сильно удивил, довольно легко отправив в отпуск «Ак Барс». Причём уральцы это сделали без Ника Эберта и Стефана Да Косты, которые пропустили бóльшую часть серии. Подопечные Николая Заварухина, очевидно, находятся в отличном функциональном состоянии, а нижние звенья хорошо справляются со своей задачей. «Автомобилисту» жизненно важно начать серию с гостевой победы, а дальше СКА может затрясти в любой момент. И от подобия машины не останется и следа.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Автомобилиста»

Дмитрий Сторожев

Петербуржцы не сразу проснулись в серии с «Торпедо», но после поражения в первом матче и 0:2 в середине второго вспомнили, что уже настал плей-офф, и без особых проблем в дальнейшем довели дело до победы, чего от них и так ожидали. «Автомобилисту» же предстоит доказать, что «Ак Барс» они прошли не благодаря проблемам в стане соперника, которые так никуда и не делись после регулярки, а благодаря собственной игре. Многое будет зависеть от того, сможет ли Евгений Аликин держать уровень, который он демонстрировал в играх с казанским клубом, а также от того, как СКА справится с потерей Александра Никишина, который точно пропустит как минимум первый матч. Но глобально предполагать, что команда с Запада КХЛ отдаст эту серию, причин пока нет — если армейцам удастся выключить из игры Голышева и Широкова и не удаляться, забивать у «Автомобилиста», кажется, будет просто некому.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу СКА

Родион Власов

Как говорили в год моего рождения, «голосуй сердцем» — и после первого раунда рука не тянется ставить против «Автомобилиста». Но имеются и рациональные причины поверить в команду Заварухина: есть ощущение, что качественная оборона с большим количеством блоков может сдержать не самое креативное в плане принятия решений нападение СКА. Стиль игры армейцев в регулярке приводил к большому количеству удалений, а спецбригада «Авто» в плей-офф снова расцвела. Наконец, в двух матчах гладкого сезона «Автомобилист» выглядел не хуже соперника, а в питерских 0:4 разбазарил столько моментов, что счёт мог быть обратным.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Автомобилиста»

Елена Кузнецова

Команда Николая Заварухина переродилась в плей-офф и выбила звёздный «Ак Барс», но сможет ли она повторить этот трюк с куда более заряженным соперником, который, ко всему прочему, тоже не испытывает недостатка в звёздах и «решалах»? Против СКА говорят многочисленные травмы (за серию с «Торпедо» вылетело пять человек), особенно критичным может стать отсутствие капитана Александра Никишина, который точно не сыграет в первом матче. Но, думается, армейская машина в итоге перемелет «Авто», пусть и не без труда.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу СКА

Владимир Лаевский

СКА испытал проблемы на старте серии с «Торпедо», но затем взял себя в руки и спокойно забрал оставшиеся матчи, выйдя во второй раунд. Противостояние с нижегородцами, однако, показало, что и санкт-петербургская команда имеет проблемы, что с ними можно играть и им можно давать отпор. «Автомобилист» же сотворил главную сенсацию первого раунда, выбив прошлогоднего финалиста — «Ак Барс». После сомнительной регулярки к екатеринбургской команде было много вопросов. После разгрома от казанцев — тоже. Была ли победа в первом раунде случайностью или же «Автомобилист» готов ещё пошуметь в плей-офф? Хочется рискнуть и поверить в подопечных Николая Заварухина, уж очень приятное впечатление они оставили.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Автомобилиста»

Максим Макаров

Уверенная победа «Автомобилиста» в первом раунде для широкой общественности стала немалым удивлением, хотя предпосылки к этому были. СКА же испытал проблемы на старте серии, особенно опасно было в момент, когда нижегородцы вели 2:0 во второй игре и проводили лучший матч в серии. Но СКА переломил ход неудачно складывавшегося матча, а затем просто смёл «Торпедо». Но при этом игра армейцев оставила большие вопросы, потому что команда не показывает и близко весь потенциал. Всё-таки серию с торпедовцами мы не можем рассматривать как настоящую проверку. Но во втором раунде они её получат. «Автомобилист» нашёл нужный баланс между атакой и обороной и способен как взорваться в определённый момент, так и сыграть по заданию. Как будет складываться серия, прогнозировать сложно, но есть стойкое ощущение, что она затянется и петербургский клуб возьмёт своё опытом и классом.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу СКА

«Металлург» — «Спартак»

«Металлург» — «Спартак» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Лев Лукин

Как и все, жду от этой пары самого открытого хоккея во втором раунде – обе команды сильны своей атакой и весь сезон плясали именно от этого. При этом «Металлург» показал в первом раунде, что может быть гибким, жёстким и подстраиваться под не самые удобные обстоятельства, тогда как у «Спартака» такой возможности закалить характер в этом плей-офф ещё не было. По мастерству в атаке команды примерно равны, так же они похожи и по своим слабым местам – неидеальная оборона, спорная вратарская позиция. Но есть ощущение, что «Металлург», уже почувствовавший настоящий кубковый хоккей, окажется в этой серии чуть сильнее.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Металлурга»

Павел Панышев

В коллективе Андрея Разина здорово проявляет себя молодёжь: Набоков, Юров, Гребёнкин, Канцеров. «Металлург» – чисто тренерская команда, но «Амур» показал и доказал, что играть с уральцами можно и нужно, болевых точек у них хватает. В «Спартаке» очень нравятся работа тренерского штаба и внутренняя атмосфера. Видно, что игроки раскрепощены, никто на них не давит. Алексей Жамнов прекрасно знает, как правильно подойти к каждому отдельно взятому хоккеисту. Ждём результативной серии с обилием заброшенных шайб с обеих сторон. Голдобин, Порядин, Морозов, Мальцев должны брать инициативу в свои руки, а вот возможности Ковальчука в его нынешнем состоянии вызывают вопросы.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Спартака»

Сергей Емельянов

Победитель Восточной конференции прилично намучился в первом раунде плей-офф КХЛ, с огромным трудом сломив сопротивление «Амура» (4-2). В свою очередь, «Спартак» гораздо легче справился с «Северсталью» (4-1), но это обстоятельство точно не делает московский клуб фаворитом в предстоящем противостоянии. «Магнитка» обладает качественным подбором исполнителей в защите и очень перспективным нападением, тогда как также имеющие сильную и мощную атаку красно-белые испытывают очевидные проблемы в линии обороны. Во вратарской линии за голкипера москвичей Дмитрия Николаева играет больший кубковый опыт в сравнении с Ильёй Набоковым, но 20-летний страж ворот «Магнитки» был очень убедителен в серии с «Амуром» и показал, что готов к плей-офф. Преимущество домашней площадки должно стать дополнительным козырем для «Металлурга».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Металлурга»

Дмитрий Сторожев

«Металлург» помучился в противостоянии с «Амуром», но со «Спартаком» его должен ждать совершенно другой хоккей. Козыри красно-белых оказались сильнее Козырева и «Северстали» — в серии с череповчанами во всей красе проявилась глубина состава подопечных Алексея Жамнова, которая позволяла не так сильно нагружать лидеров команды. Да и силовой игры было не так много — запас прочности у москвичей по-прежнему большой. Всё ещё под большим вопросом вратарская линия «Спартака», но «Металлург» тоже вряд ли может быть спокоен относительно своих голкиперов, тем более против одной из самых результативных команд сезона. Как показывает практика первого раунда, вратарей без большого опыта в плей-офф красно-белые очень любят. Также настораживает молчание лидеров «сталеваров» — тройка Михайлис — Зернов — Карпов серию с «Амуром» провалила, да и тот же Юров был не так ярок, как от него ожидали. Если перечисленные игроки так и не включатся, «Спартак» должен проходить дальше.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Спартака»

Родион Власов

Это должна быть лучшая в плане игры серия не только второго раунда, но и всего плей-офф. Что Андрей Разин, что Алексей Жамнов похожи в плане стиля — оба проповедуют высокий прессинг, игру на хороших скоростях, быстрый переход из обороны в атаку и стремятся разорвать чужую оборону пасами на скорости. При этом Жамнов на Олимпиаде и в трудные для «Спартака» периоды сезона с большим количеством травмированных показал, что сушить игру тоже умеет превосходно — и в этом плане интересно, какой план выберет тренер красно-белых. Перед стартом серии небольшое преимущество на бумаге есть у «Магнитки»: в их составе чуть больше талантов, а Илья Набоков набрал хорошую форму.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Металлурга»

Елена Кузнецова

Эта серия обязательна к просмотру, и тут можно было бы поставить точку. «Спартак» монолитно опасен, с какой стороны ни подступись, и даже отсутствие в составе такого опытного чемпиона, как Илья Ковальчук, никак не сказывается. У «Магнитки» серию с «Амуром» вытащили вчерашняя молодёжь и Илья Набоков, набравший сумасшедшую форму, но есть же ещё резерв в виде лидеров, которые оставались в тени в первом раунде, однако вполне могут разыграться против красно-белых.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Металлурга»

Владимир Лаевский

«Спартак» неожиданно легко разобрался с «Северсталью», хотя многие предрекали напряжённую борьбу и семиматчевое противостояние. Москвичи действительно смотрелись куда лучше череповчан, однако тут возникает резонный вопрос: а точно ли дело именно в подопечных Алексея Жамнова? «Металлург» же потрепал нервишки своим болельщикам в противостоянии с дерзким «Амуром», но зубами вырвал проход во второй раунд. Команда Андрея Разина хоть и проблемная, однако показала, что способна вытягивать матчи на морально-волевых. Вопрос теперь в том, будет ли этого достаточно для прохода дальше?

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Металлурга»

Максим Макаров

По вывеске данная серия является самой яркой во втором раунде плей-офф. Магнитогорцы провели сложнейший первый раунд, который мог закончиться седьмым матчем, но Никита Гребёнкин был против. «Спартак» же порадовал в первом раунде, не отойдя от стиля, который москвичи демонстрировали весь сезон. К тому же красно-белые показали свою опасность тем, что забивать в этой команде могут как Голдобин и Порядин, так и Филин и Беляев, что в играх на вылет может оказаться решающим фактором. Потенциальное вратарское противостояние на бумаге тоже должно оказаться за «Спартаком», потому что Николаев провёл впечатляющий первый раунд. Просто атака московской команды была так хороша, что об этом будто забывают.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Спартака»

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