Экс-форвард СКА и «Авангарда» назвал лучшую связку игроков в КХЛ

Экс-форвард СКА и «Авангарда», заслуженный мастер спорта Алексей Кознев назвал связку омского клуба Рид Буше — Владимир Ткачёв лучшей в Континентальной хоккейной лиге.

«Зависимость «Авангарда» от Буше? Не умалял бы заслуг «Лады», это хорошая мастеровитая команда, которая хорошо показала себя в плей-офф. Связка Буше и Ткачёва является лучшей в КХЛ, глубина состава «Авангарда» позволяет команде маневрировать», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина омская команда обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 4-1 и прошла дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет с «Локомотивом». Серия начнётся 16 марта в Омске.