Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец рассказал, почему Спунер не закончил тренировку накануне серии с «Локомотивом»

Кравец рассказал, почему Спунер не закончил тренировку накануне серии с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец объяснил, почему канадский нападающий его команды Райан Спунер покинул лёд, не дождавшись окончания тренировки перед началом серии четвертьфинала Кубка Гагарина.

«У Игумнова небольшое повреждение, думаю, скоро он восстановится. Спунер не закончил тренировку? У него просто прихватило живот. Абросимов ещё не готов. Тесты он сдал, мы получили разрешение от доктора, чтобы он катался с командой. Будем стараться готовить его к выездным матчам», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина омский клуб сыграет с ярославским «Локомотивом». Первый матч состоится завтра, 16 марта, в Омске.

Напомним, в предыдущем раунде «Авангард» обыграл тольяттинскую «Ладу» — 4-1, а «Локомотив» с тем же счётом одержал победу над ЦСКА.

Материалы по теме
«Лишний раз выкинут шайбу из зоны, пусть даже без атаки». Кравец — о стиле «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android