Кравец рассказал, почему Спунер не закончил тренировку накануне серии с «Локомотивом»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец объяснил, почему канадский нападающий его команды Райан Спунер покинул лёд, не дождавшись окончания тренировки перед началом серии четвертьфинала Кубка Гагарина.

«У Игумнова небольшое повреждение, думаю, скоро он восстановится. Спунер не закончил тренировку? У него просто прихватило живот. Абросимов ещё не готов. Тесты он сдал, мы получили разрешение от доктора, чтобы он катался с командой. Будем стараться готовить его к выездным матчам», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина омский клуб сыграет с ярославским «Локомотивом». Первый матч состоится завтра, 16 марта, в Омске.

Напомним, в предыдущем раунде «Авангард» обыграл тольяттинскую «Ладу» — 4-1, а «Локомотив» с тем же счётом одержал победу над ЦСКА.