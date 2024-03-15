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За полярным кругом прошёл матч сборной Норильска и команды «Легенды хоккея»

За полярным кругом прошёл седьмой по счёту благотворительный матч сборной Норильска и команды «Легенды хоккея». Звёзды хоккея одержали уверенную победу со счётом 11:6. Хет-триком отметился Павел Буре, чей отец Владимир родился в Норильске.

Встреча собрала полные трибуны дворца спорта «Арктика», а также шесть миллионов рублей для развития детского спорта.

За сборную легенд в нынешнем году играли: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Алексей Морозов и другие.

«Это мечта играть с такими партнёрами, как Фетисов и Касатонов, Буре и Ларионов. Уверен, зрители довольны, а это самое главное. Огромный праздник для Норильска, который мы стараемся делать каждый год», — заявил олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Ранее стало известно, что Вячеслав Фетисов, Алексей Морозов, Александр Якушев, Алексей Касатонов и Валерий Каменский проголосовали на выборах президента РФ на избирательном участке 597 в Норильске.