Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Динамо» — о серии с «Трактором»: всё зависит от нас

Нападающий «Динамо» — о серии с «Трактором»: всё зависит от нас
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с челябинским «Трактором».

«Повлияет ли на старт серии с «Трактором» тот факт, что мы позже всех закончили первый раунд? Думаю, что нет. Наоборот, мы находимся в игровом тонусе, и это пойдёт нам на пользу.

Главный акцент в подготовке? Опять же, повторюсь, что мы в первую очередь делаем акцент на своей игре. Всё будет зависеть от нас и от того, как мы будем готовы и как будем выглядеть на льду», — сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В Кубке Гагарина — 2024 Артём Ильенко сыграл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
«Не думал об этом, пока не сказали». Интервью с героем «Динамо» в первом раунде плей-офф
Эксклюзив
«Не думал об этом, пока не сказали». Интервью с героем «Динамо» в первом раунде плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android