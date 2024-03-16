Нападающий «Динамо» — о серии с «Трактором»: всё зависит от нас

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с челябинским «Трактором».

«Повлияет ли на старт серии с «Трактором» тот факт, что мы позже всех закончили первый раунд? Думаю, что нет. Наоборот, мы находимся в игровом тонусе, и это пойдёт нам на пользу.

Главный акцент в подготовке? Опять же, повторюсь, что мы в первую очередь делаем акцент на своей игре. Всё будет зависеть от нас и от того, как мы будем готовы и как будем выглядеть на льду», — сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В Кубке Гагарина — 2024 Артём Ильенко сыграл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.