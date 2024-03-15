Обладатель Кубка Стэнли Каменский оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф НХЛ

Трёхкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» попасть в плей-офф НХЛ.

«Вашингтон» сейчас поправил положение и борется за выход в плей-офф. Команда набрала ход, а её лидер Овечкин начал стабильно забивать и набирать очки, приносит «Кэпиталз» победы. Все лидеры «Вашингтона» стали играть лучше. Как следствие, команда преобразилась. Это заметно и по результатам «столичных», и по личным показателям Овечкина. Теперь они участвуют в борьбе за выход в плей-офф», – сказал Каменский в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» с 71 очком после 65 встреч занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.